港賀歲馬 8.8萬人入場5年新高 投注17.6億4年新低

香港賽馬會12日舉行「農曆新年賽馬日」，吸引近8.8萬人次入場，創近年新高。(中通社)

新春賀歲馬昨天年初三在沙田馬場舉行，入場馬迷希望發個「新年財」，可惜旺丁不旺財。11場賽事共吸引8萬7730人次入場，創5年新高，而投注金額達17.6億元(港幣，下同，約2.3億美元)，則按年下跌14.5%，為4年新低。馬會行政總裁應家柏表示，投注額較去年少，與整體經濟大環境有關，也受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。

綜合港媒報導，開幕儀式於昨天上午11時15分在馬匹亮相圈展開，財政司長陳茂波親臨，與一眾馬會高層為醒獅點睛。沙田馬場內設有大型風車，馬迷經過時可以轉轉運，入場可獲贈「招財筆」及抽獎卡，不少人特意穿上紅衣及手持風車，期望發新年財。昨天中午沙田氣溫20℃，晴空萬里，近爆滿的公眾席及大堂都座無虛席。

據報導，有從江西來的內地客首次觀賞賽馬，迫不及待拖著行李箱入場 ，他表示內地沒有機會感受到馬場內人山人海的熾熱氣氛，希望可順道下注試試手氣；來自美國、現長居香港 的郭先生稱，與約60名錦綉花園街坊組團入場，期望發新年財。他說由於自己是首次看賽、投注，只會買好意頭的馬，笑言要看看香港是否真的「馬照跑、舞照跳」。

資深香港馬迷曾先生表示，由於家住屯門，路途遙遠，以往很少入場，昨日更是疫後第一次到場觀賽，認為場內氣氛熾熱，「天氣好好，加上是新正頭，遠一點也要進場感受氣氛，但每次也會限自己最多只可下注1000元」。

馬會在賽事完結後公布，昨日賽事吸引近8.8萬人入場，是自2019年後新高，其中有超過4000名內地旅客入場。全日的總投注額高達17.6億港元，比去年的20.6億元下跌14.6%。

馬會行政總裁應家柏表示，投注額較去年少，是與整體經濟大環境有關，也受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。他指今天兩個馬場入場人數較去年多，現場氣氛十分熾熱，很多觀眾觀看完最後一場賽事才離開。