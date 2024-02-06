商販養魚、殺雞 香港擬禁止殘酷對待

香港示意圖。(圖：shutterstock)

農曆新年將至，香港 漁農自然護理署昨日向傳媒透露今年工作計畫時指出，港府 一直關注動物福利 ，早前已經多番討論的《防止殘酷對待動物條例》，今年內相關修例草案有望提交立法會正式審議並通過。

大公、文匯報報導，漁護署署長梁肇輝表示，其中一項重要修訂是引入「謹慎責任」概念，希望每位養餵動物的人，都能做到最基本的事，保證動物不受多餘的苦，港府亦會做好講解工作，特別是向餐飲業推出指引，飯店飼養游水海鮮、攤檔宰殺活雞等行為都可能受規管。

翻查資料，香港每年發生約280宗懷疑虐待動物個案，其中約25%可能涉及殘酷行為，15%可能涉及疏忽照顧動物。2019年4月，漁護署建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，並舉行為期3個月的公眾諮詢。修例草案引入「謹慎責任」概念，要求負責人妥善照顧動物的福利需要，包括提供適當的營養飲食、生活環境，保護動物令牠們免受痛苦及疾病。

如負責人未能妥善照顧，港府會向他發出改善通知書，若拒不改善會被檢控，嚴重違法者可被即時檢控，甚至永久剝奪其飼養動物資格。有關修例建議獲公眾廣泛支持，港府共收到2,507份書面意見書，88%回應支持修訂。

梁肇輝昨日向傳媒表示，法例早前在立法會已經過初步討論，有信心年內正式提交審議並獲通過。惟「謹慎責任」不僅適用於寵物主人，對食物加工及飼養行業人士亦有影響，特別是在日常工作中涉及宰殺鮮魚、活雞、活豬等人士，漁護署會就如何照顧食用動物的福利需要，提供簡明清晰的指引，令業界和從業員在履行職務時不會誤墮法網。「比如有的海鮮酒家會在店內養魚，如果魚的飼養環境密度很高，都有機會不適宜，我們也會向街市、零售業界發相關指引。」他說。

另外，鴿類氾濫長期困擾香港，港府一直呼籲市民不要餵飼野鴿，去年底港府提出修訂《野生動物保護條例》，今年計畫將白鴿同樣納入禁餵飼範圍。梁肇輝指，鴿類聚集不僅影響市區環境衛生，亦有傳播疾病風險，但有些市民始終認為向鴿類投食是在做好事，除使用提高罰則的方法禁止市民餵飼，港府亦會加強學生教育，讓下一代年輕市民從小就樹立正確意識。