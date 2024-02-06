梅西木無表情離港 抵達日本輕鬆微笑

梅西抵達日本，向日本球迷揮手。（取材自Ｘ平台）

阿根廷球王梅西 、烏拉圭球星蘇亞雷斯日前訪港，卻臨時缺陣與港隊的表演賽，引起大批球迷及港府不滿，與邁阿密國際在爭議中完成訪港之旅，5日轉到日本 跟神戶勝利船友賽，球隊抵達日本，梅西下機時神情遠較在香港 時輕鬆，面帶微笑。

香港01報導，梅西帶領邁阿密國際友賽香港隊的盛事，因他沒有出場變為憾事，梅西備受批評的不止因傷缺陣，更大程度上是他訪港期間幾乎全程無甚表情，笑容缺缺，尤其是4日比賽當日，他全程在後備席與在場球迷幾乎零互動，到頒獎禮舉行時更站到球隊的最後一排，全程不發一言，亦沒笑容。

到5日下午球隊離港，不少球迷特意「追車」，坐在隊巴車尾的梅西依然全程木無表情，對球迷的熱情不為所動，表情未變，也沒有揮手。

另據明報報導，有外媒昨稱，原定在Apple TV播放的邁阿密國際對日職球隊神戶勝利船的賽事直播消失，恐賽事取消。邁阿密國際昨早在社交媒體發文「下一站日本（Next Up：Japan）」，並附上賽事購票的網站連結，球隊昨晚亦抵達日本，粉碎傳聞。

報導稱，邁阿密國際職球員昨晚抵達日本，根據球隊Instagram及該場比賽的官方社交媒體X（前稱Twitter）的相片，梅西微笑揮手，與接機的球迷打招呼，與他早前在港時木無表情有很大分別，大批球迷留言關注梅西在日本會否上場。

此外，報導說，據阿根廷國家足球隊早前在官網及微博的宣傳，球隊將於3月18至26日訪中，分別在杭州對陣奈及利亞及在北京對陣象牙海岸。