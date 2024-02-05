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梅西不踢挨轟「世紀騙局」 港府完賽前10分鐘才知道

世界新聞網／輯
圖為梅西4日全程未上場。（中通社）
圖為梅西4日全程未上場。（中通社）

美國邁阿密國際（Inter Miami CF）4日下午在香港大球場與中國香港隊進行友誼賽，球隊著名球星梅西（Lionel Messi）未上場。友誼賽主辦機構Tatler Asia 於5日舉行記者會發聲明表示深感遺憾，決定撤回1600萬港元（約204萬美元）政府資助的申請。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄5日向記者表示，活動獲政府大型體育盛事M品牌計畫提供贊助，但是合約列明除非安全、健康條件出現問題，梅西要下場至少45分鐘。

當天傍晚，主辦方舉行記者會，念出聲明全文，未回答記者提問。

Tatler Asia發表的聲明指出，根據與邁阿密國際CF的協議，隊中球星包括梅西、蘇亞雷斯（Luis Suárez）等著名球員，除非受傷外，均會上場作賽。

Tatler Asia表示，2月4日比賽前，在邁阿密國際主教練馬蒂諾(Gerardo Martino)提交簽署的官方球隊名單中，顯示梅西、蘇亞雷斯等一起被列入替補名單，表示適合上場。 Tatler Asia因此相信梅西和蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。上半場結束後，邁阿密國際管理層表示梅西因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港特區政府，並在下半場敦促邁阿密國際管理層，要求梅西向球迷發表講話，但最後無功而回。

去年初，香港取消所有疫情限制後，港府不斷舉辦本土或國際大型盛事，以振興經濟及激勵民心，盼令香港走出困局，而贊助這場體育盛事，也具有這方面的目的。

梅西訪港沒有參與球賽一事，社會各界十分不滿，有議員形容這是「世紀騙局」。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，在開賽前，主辦方仍確認梅西下半場會出場，發現梅西下半場未上場後，已與主辨方聯絡，直至完場前10分鐘才知道梅西不能出場。

在得知梅西未能出場後，楊潤雄透露，政府向主辦方提出要採取補救措施，例如能否安排梅西向球迷講話，或由梅西接受勝利獎盃等，但最終未能成事。他認為，主辦方有責任向公眾及球迷交代，解釋梅西不能上場的原因，以及有關安排。

梅西 香港 港府

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