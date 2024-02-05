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花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

86歲老球迷包尿布到場卻看不到梅西 香港「盛事之都」形象受創

香港特派員李春／香港即時報導
阿根廷足球巨星梅西隨邁阿密國際隊造訪香港，原預計4日與香港隊進行表演賽，不料梅西整場比賽都沒上場，引發全場球迷高度不滿。（新華社）
阿根廷足球巨星梅西隨邁阿密國際隊造訪香港，原預計4日與香港隊進行表演賽，不料梅西整場比賽都沒上場，引發全場球迷高度不滿。（新華社）

阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)率邁阿密國際隊造訪香港，但周日與香港隊的表演賽，梅西卻未上場，在香港引起軒然大波，不僅球迷紛紛要求「回水」即退天價票款，立法會議員並直指事件將影響香港日後舉辦類似的盛事。

周日的表演賽梅西最終未能上陣，現場前段球迷不停呼喊梅西的名字，賽事尾段球迷高呼「回水」，斥責「貨不對辦」。球迷稱付款購買昂貴的門票，就是希望看到梅西下場獻技，但梅西全場沒有參賽，令人非常失望。

周日這場表演賽，邁阿密國際隊在梅西缺席下，仍以4：1擊敗香港隊。主辦單位表示，對梅西及烏拉圭射手蘇亞雷斯(Luis Suárez)未有上場表示極度失望。聲明稱，這是因為隊醫認定二人不適合參加比賽，主辦單位同所有觀看比賽的球迷一樣，一直熱切期待二人參與，並與所有香港球迷一樣對他們缺陣這歷史性的賽事感到失望。

港府要求主辦單位負責、可能砍贊助

表演賽結束當晚，香港特區政府兩度發表聲明，說對梅西沒有上陣，亦未有應要求，在場內親自向球迷說明原因，政府和一眾球迷感到極度失望。主辦單位及邁阿密國際隊的處理手法，未能回應球迷的期望，尤其是專程遠道而來的旅客。

香港政府發言人稱，這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及港幣1500萬元（約192.3萬美元）配撥款和100萬元場地補助金資助。文化體育及旅遊局和大型體育活動事務委員會會將根據協議條款，要求主辦單位負責，包括可能因應梅西未能出場而扣減贊助款項。

對梅西未能上陣，香港立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊說，主辦方應該解釋清楚後續安排，亦需交代合約是否訂明梅西必須下場至少45分鐘。至於是否要扣減贊助，需視合約條款。如合約寫明梅西要出場，香港政府就應按合約條款去扣減，相信港府會有法律專家審視相關條文。

打招呼、表演傳球都無 梅西「肌肉炎症」被指是藉口

對球隊主教練賽後解釋，梅西未能出場是因肌肉炎症。香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，感覺上有關解釋較大可能是藉口，因為梅西並非急性受傷，而他也「行得、走得」，情況未差到需要用拐杖，並非進場與球迷打招呼都不可以。

這場表演賽的票價比一般球賽貴很多，最終門票銷售一空、全場爆滿，觀眾當然會有合理期望，但梅西最終連穿回球衣，進場傳球等基本表演性質的動作都沒有做，令人感覺球隊表現高傲，做法很差。

香港立法會批發及零售界議員邵家輝說，希望不要因為今次事件，影響到香港舉辦盛事。銅鑼灣一些餐廳及零售商反映，因這場球賽，這幾天的生意很好，增加約20%至30%。希望香港政府能繼續舉辦更多盛事，不要因為這次事件而氣餒。

球迷花200美元買門票 全家人好失望

實政圓桌立法會議員田北辰則形容此次事件「離譜」，宣傳品上都印有梅西的樣貌，也吸引了很多旅客到香港，認為這次事件對香港作為「盛事之都」的打擊很大。下次要再舉辦盛事，如港府與主辦方簽約時有「逃生條款」，必須要有處理方法，例如對方即使是生病，是否都可以亮相讓觀眾拍照等，都應在條款上載明。

有香港女球迷說，因喜歡梅西，過去曾遠赴西班牙觀賽，這次買了港幣1600元（約205.2美元）的門票，與父親及兒子到場觀賽，86歲的父親即使穿著尿布也要到場支持，一家人原本對賽事非常期待，結果卻讓他們感到十分失望。她形容感覺受騙，也對香港政府的聲明非常失望。

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