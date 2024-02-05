年宵市場開鑼 維園快餐檔人流旺 料生意增三成

香港維園過年前熱鬧非凡，大批市民遊客4日在維園年宵花市開幕當天入場選購年貨和年花。（中通社）

農曆新年臨近，香港 15個年宵市場昨在立春這天，開始一連七日營運至大年初一早上7時，過去數年受疫情 影響暫停的乾貨和快餐攤位重開。全港最大最旺的維園年宵市場今年設有377個攤位，昨甫開鑼即人流如鯽，不少巿民到各攤位挑選年貨，或在快餐檔前大快朵頤。

綜合大公、文匯報報導，維園年宵市場時隔3年重開的快餐攤位前，更圍滿巿民排隊購買美食，不少人更即場開吃；有快餐檔負責人稱感覺快餐攤位人流較以往更多，相信今年旺丁又旺財，預期生意額較以往增兩、三成；乾貨檔主則擔心經濟環境未完全恢復，市民購物較謹慎。

維園年宵市場分為不同區域，乾貨攤位闊別4年再次登場。各類攤位不少也售賣龍年生肖造型的商品，包括有龍年頸枕、以龍為設計的風車、鎖匙扣和帆布袋等。不少市民聚集在乾貨攤位前挑選貨品或玩遊戲，許多市民則在花卉區域挑選心儀的新春花束。

報導指出，李女士為兩個女兒購買了桶形的大杯飲料，她說維園年宵開鑼剛好是星期日，便帶同4歲及7歲的女兒到場行街購物。她買了一盆售價約300多元的蘭花，女兒就挑選了風車及氣球 公仔。她指現場貨品價格與外間相若，風車及氣球則較巿面商舖貴了少許，但認為小朋友開心及喜歡最重要。

據報導，售賣快餐小食的C攤位負責人馮先生說，今年再在維園年宵巿場擺攤，感覺首天人流較以往多，「第一天再加上是星期日，就有不少人來。」他直言不擔心港人假日北上消費，指年宵市場是傳統節目，相信還是會有很多人到場消費。

馮先生的攤位主要售賣一些新穎食品，包括脆皮黃金燒肉、醬油燒鮑魚及韓式燒芝士，頗受市民歡迎，他估計今次生意額會較上一次參與年宵時增約20%至30%，「有兩三成已經很好，最擔心之後幾日落雨，怕市民因而不出街。」

報導稱，乾貨檔主陳先生主要銷售自行設計的風車與靠枕，風車價格由48至128元不等，靠枕則賣98元，設計靈感來自舊款千元大鈔圖案及招財貓圖案等，盼傳達「要多點愛香港」、「新一年會黃金遍地」等訊息；他原先較擔心港人北上消費影響年宵市場銷情，但昨見人流頗多。不過他認為今年銷情或未及上次參加維園年宵時好，因現時經濟仍未完全恢復，市民購物較謹慎。