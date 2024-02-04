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AI深偽視像會議 扮英高層指示「機密交易」騙2億

香港新聞組╱香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全球掀起人工智能(AI)熱潮，警方接獲一家跨國公司香港分行的財務職員報案，稱上月中有同事收到假冒英國總部首席財務官的釣魚信息，對方聲稱要做機密交易，分別邀請各人加入有4至6人參與的視像會議，指示各人分15次把共2億元(港幣，下同，約2566萬美元)轉帳至5個本地銀行戶口。由於「與會者」與現實樣貌一致，各人不虞有詐，其後向公司總部查詢後揭發事件。

明報報導，警方網罪科署理高級警司陳純青稱，案件反映深偽技術（deepfake）騙案由以往「單對單」，演變成網上會議亦使用相關技術，呼籲市民提高警覺。

報導指出，調查發現，報案人的同事曾分別被邀請出席多人視像會議，而所謂多人參與「視像會議」的影像，與網上部分公開影片一致，懷疑是騙徒預先從網上下載影片，繼而以AI配上偽冒聲音，再於視像會議中播放。警方相信騙徒通過YouTube獲取首席財務官的公開影像和聲音，再以深偽技術模仿其聲線讀稿，誘騙各人執行指示。

據報導，騙徒在預製的「視像會議」因未能與各人對話，主要是直接下達命令；另在會議僅要求各人作簡短自我介紹，再以其他藉口結束會議，並於其他即時通訊軟件繼續對話。

上月網上流傳深偽影片，片中疑以AI偽造的「特首李家超」推介高回報的投資計畫，幸好及時發現下架，未有市民中招。

據報導，警方去年首11個月錄得3萬1843宗科技罪案，較前年同期增53%；損失金額約50.9億元，較前年同期增72%。網上投資騙案方面，去年首11個月錄得4703宗，較前年同期增1.8倍；損失金額約30億元，較前年同期增2.5倍。

AI 投資 人工智能

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