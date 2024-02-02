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角逐諾貝爾和平獎 黎智英等4人獲美提名

香港新聞組／香港2日電
美國國會及行政部門中國問題委員會，1日提名香港壹傳媒集團創辦人黎智英、中國知名維權人士許志永等人角逐2024年諾貝爾和平獎。（路透資料照片）
美國國會及行政部門中國問題委員會，1日提名香港壹傳媒集團創辦人黎智英、中國知名維權人士許志永等人角逐2024年諾貝爾和平獎。（路透資料照片）

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）1日公布中國人權定期審查報告，提名香港壹傳媒集團創辦人黎智英、中國知名維權人士許志永、丁家喜與維吾爾學者伊力哈木•土赫角逐2024年諾貝爾和平獎。他們四人目前都因政治活動被監禁，有兩位提名的美國會議員稱他們是「和平與自由的倡導者」。

這封以CECC主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）名義，於1月31日發給諾貝爾和平獎委員會的信函指出，提名這4人角逐諾貝爾和平獎，以表彰他們對人權的堅定承諾。

信函指出，黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木•土赫提四人目前都遭到北京當局任意拘留，並因行使國際法保障的權利而被判長期徒刑。

美國之音報導指出，兩位主席在信中讚賞諾委會近年對受到高度壓迫社會的關注，包括將諾貝爾獎授予俄羅斯、白俄羅斯和伊朗的獲獎者。主席們指出，中華人民共和國政府是現今世上最嚴重的人權侵犯者之一，「將諾貝爾和平獎授予這四人將施放一個信號，表明那些生活在中國共產黨統治之下的人，對和平與自由的願望，與世界各地其他數十億人所表達的沒有任何不同。」

維吾爾學者伊力哈木．土赫提被中國視為分裂分子，他在2014年被判處無期徒刑，目前正在服刑。

維權律師丁家喜和許志永2023年分別以顛覆國家政權的罪名被判處12年徒刑和14年徒刑；他們兩人以和平倡導公民社會以及為移工子女爭取平等的教育機會而聞名。

黎智英是目前已被查封的香港「蘋果日報」的發行人，他目前在香港因為國家安全指控而受到審判。

據了解，諾貝爾獎上次授與中國人獎項，是2010年被監禁的中國異議人士劉曉波獲諾貝爾和平獎，服刑中的劉曉波於2017年病逝，終年61歲。流亡西藏精神領袖達賴喇嘛於1989年獲頒諾貝爾和平獎。

諾貝爾獎 香港 黎智英

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