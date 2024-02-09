沙頭角邊境禁區褪神祕 百年中英街換妝 港味邂逅年味

沙頭角順平街名字寓意「順利平安」，街頭展示當地傳統文化活動「酬神慶典」的壁畫。(中新社)

由香港 與深圳共管、位處沙頭角的中英街，改造工程首批街區日前亮相，拉開了百年老街蝶變迎新的序幕。本次首開街區包括橋頭街、魚骨巷等區域，匯聚了港澳知名零售與國內外時尚潮牌，以濃郁的港味街區新貌呈現，提供原汁港味「一站式」的旅遊消費體驗。

一街兩制 界碑見證歷史

綜合港媒報導，中英街是一個歷史見證地，同時富有神祕感，1899年3月16日由英國與滿清政府官員到沙頭角進行勘察畫界，之後沙頭角畫分為華界和英界。1922年改名中英街，全長約250米的街道，名副其實是一街兩制，街道中央豎立了八塊界碑，正是1899年勘界時標明香港與深圳的分界，這些界碑一直見證着中英街的變遷。

深深港東北角邊境沙頭角自元旦開始實施第二階段開放，每日限定1000名遊客進入禁區遊覽。(中通社)

2022年6月，原屬禁區的沙頭角碼頭首階段開放，今年元旦起實施第二階段開放，每日允許最多1000名遊客前往，不過港人要前往中英街，須先申請邊境禁區通行證（禁區紙），內地人也要獲簽發《出入境通行證》才可以進出；同時隨著逐步開放，沙頭角中英街現今搖身一變，成為一日遊的好去處。港澳台、外籍人士目前暫不可進入，香港沙頭角居民和商家希望能盡快開放給普通港人進入，讓更多人體驗這條百年老街的獨特魅力。

直通山海 魚骨相連慢行

報導指出，橋頭街位於中英街關口街心界碑石左側，步入橋頭街，只見街道乾淨、整潔，頭頂一排排紅燈籠洋溢著春節氣氛。中央門頭上有「歡迎光臨百年老街 蝶變迎新」幾個白燈大字，門框兩邊五彩斑駁的創意霓虹燈、「日曆」造型街頭景觀吸引不少遊客拍照打卡。沿主街直行，抵達回歸廣場及中心綠地，四周與中英街、步步街、環城路、海傍街聯通，呈網狀形態，給遊客「直通山海，魚骨相連」的慢行體驗。

橋頭街上各類餐飲、潮牌吸引不少遊客駐足。目前，香港本土老字號品牌麥奀記雲吞麵、香港樓上專賣店、澳門 英記餅家等港澳本土老字號，以及國內外知名特色零售、時尚潮牌等12家企業、商鋪入駐街區，為遊客帶來濃郁港式風情。

商鋪新潮 感覺變高級了

作為首批首家落戶到橋頭街的商家，香港雲吞世家品牌麥奀記忠記主理人潘家傑表示，中英街是深港消費的新「王牌」，希望此次進駐可以讓更多的內地遊客體驗到本土餐飲美食、感受嶺南美食文化。「中英街的發展，對於香港品牌深耕內地市場是一次機遇，相信改造後的中英街營商環境會更好。」

點亮古塔，華燈初上，中英街為遊客揭開夜晚神祕的面紗。(中通社)

橋頭街煥新也吸引了很多香港沙頭角居民，港人孫阿姨就專程過來拍照，一睹新街風采。「我對這太熟悉了，現在重新打造後，和以前普通的居民路完全不同，非常新潮。」她說，新街商鋪很不錯，可以看到一些港澳品牌，感覺「高級」了很多。「希望中英街能盡快開放給普通港人進入，讓更多人能來此了解這條百年老街」。