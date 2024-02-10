香港最後打銅匠人 60年「炳記」將熄燈

銅器業曾在1950至1960年代非常興旺，自從炳記銅器結業的消息傳出後，吸引不少人到訪。(取材自臉書)

「噹噹噹」的敲銅聲在香港 恐成絕響，60年來堅持以傳統手藝製作銅器、香港最後一間手打銅器店「炳記銅器」，兩名工匠陸氏兄弟如今皆年逾八旬，無人繼承，店鋪將於清貨後結業。結業消息一出，舊顧客紛紛到場搶購壓箱貨，更有市民購入近6000元(港幣，下同，約770美元)銅器收藏。

綜合明報、香港01報導，陸氏兄弟的父親陸炳1940年代從內地到香港創業，由哥哥陸樹才和弟弟陸強才繼承打銅手藝。陸強才表示，小時候讀書不好便跟父親學藝入行，銅器行業1950、1960年代非常興旺，全盛時期全港約有20、30間，不過1980年代工廠北移，加上機器製銅器、不鏽鋼和塑膠等興起，香港手打銅器行業日漸式微，店鋪一間間消失。

一生只專注打銅 「很幸福」

多年來鐵槌下成品無數，哪件才是陸氏工匠至愛？陸強才表示，每一件銅器都是心血，敲打、焊接、拋光，繁複工序一步都不能少，若手工草率，銅器便不耐用。

他拿著一個茶煲嘴表示，要令銅片完美對稱很考驗功力，形狀要做好需要長時間專注，每件都要數天至數星期製作，銅器上的六角錘紋等細節正反映工藝。

陸強才表示，銅器每一部分都需要自己摸索、練習。對現代人而言，一生人只專注打一份工，還要做足逾60年，可說是難以想像。不過，陸強才指，靠著打銅器養活家庭，看著小孩長大，「都好幸福」。被問到堅持做銅器的原因時，他說：「敬業樂業，每個工藝人做一件，都是全心全意。」他稱，把貨品交給顧客時，看到對方對產品感到滿意，自己亦會有滿足感。

報導指出，炳記銅器成立初期有數名員工，隨後由兄弟兩人主理，近年已經少有大量訂製，偶有外國客人專程來訂做家具。

陸強才表示，打銅除了繼承祖業，亦帶給他不少滿足感，令人生精神有寄託。他對自己作品要求很高，會不厭其煩地修改，直至客人滿意收貨。

炳記銅器負責人陸強才表示，銅可用來製作飯煲、面盆、鍋、爐等，因銅煲傳熱快，銅煲與不鏽鋼煲煮出來的味道亦有不同。(取材自臉書)

陸強才說，製作一個銅器需數星期至數月，已漸被不鏽鋼、塑膠、機製銅器等淘汰。近年有外國回來的顧客專程到訪，向炳記訂製洗手盆等用品，陸稱堅持慢工出細貨，銅器經千錘百鍊，過了數十年仍耐用。

陸強才和兄長今年分別80歲和88歲，他表示步入高齡總有一天做不下去，而到後期亦無收徒弟繼承手藝，加上手打銅器在市場不再普及，不捨得也只好結束。他慨嘆工藝品不是一朝一夕，打銅手藝更需長期學習和鍛鍊才能掌握，無奈難在香港找到願意入行的人。

熟客讚工藝 「簡直極品」

報導稱，油尖旺不少店鋪的銅器均出自陸氏，包括傳統涼茶鋪「百寶堂」和妹記生滾粥品。曾在附近經營冰室的譚氏姊妹表示，父親早在1940年代即開始用陸炳製作的銅器，其咖啡 盞使用二、三十年仍滴水不漏，「簡直極品」。得知陸氏將退休 結業，她倆特意到場探望，大讚這對兄弟。

同場亦有市民「掃」現貨，古物愛好者Onka以近6000元購入銅杯、銅壺等8件銅器。他說，在香港做花費時間成本的事都極困難，以前銅器是香港必需品，但在現代是藝術品，鍛打痕跡在手打銅器上清晰可見，耐用程度或許未及不鏽鋼，但手工藝品背後的精神是可貴的。

炳記銅器負責人陸強才表示，銅器業1950至1960年代非常興旺，用來製作飯煲、面盆、鍋、爐等港人生活用品，因銅煲傳熱快，例如「妹記」等粥鋪會訂購粥煲，銅煲與不鏽鋼煲煮的粥味道亦有不同。

原先兩兄弟去年宣布會在年尾結業，但到2024年頭仍屹立於油麻地，弟弟解釋，賣完店鋪內的產品就會正式結業，店內仍有不少水煲、杯等銅器。