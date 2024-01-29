香港文憑試與考學校 首納廣深港人子弟學校

香港示意圖。(圖：shutterstock)

農曆新年將至，香港 5萬名中學文憑試（DSE）考生即將步入備試最後階段。今年DSE首次有兩所內地港人子弟校獲准成為「與考學校」保送學生參與考試，其中的廣州暨大港澳子弟學校，總督學賴永春日前指出，成為DSE「與考學校」可讓該校學生加入計算校本評核（SBA）分數，減輕公開試壓力，學校方面來自家長的信任亦提升，令報讀人數大增。

文匯報報導，他表示，學校已特意從香港邀請各科目專家到校，親身教導和講解；到4月筆試開考，亦會統一安排考生到香港酒店住宿往返試場，對學生備試情況感樂觀。

考評局早前公布，隨著廣州暨大港澳子弟學校及深圳香港培僑書院龍華信義學校獲批成為「與考學校」，兩校共110名考生今年會以學校考生身分參加DSE。近日赴港參與「教育及職業博覽」的賴永春接受專訪，分享廣州暨大港澳子弟學校準備情況。他表示，該校學生來自「五湖四海」，包括曾在香港讀書及原於內地文法學校讀書的轉校生，他們對DSE認知程度差異較大；而學校聘請港籍教師亦不容易，導致比例較低等；這些都是支援學生備試時遇到的挑戰。

為應對有關狀況，賴永春指，校方遂從香港邀請各文憑試科目的專家親身到校為學生講解，直接傳授各科應試技巧；另一方面則聚焦為內地老師加強港式教育的培訓，包括組織專家小組及邀請具豐富經驗的退休 香港校長到校，按照香港的「T-標準（香港教師專業標準參照）」進行指導，讓他們更能掌握港式教育方式和教師標準等。

他認為，很多內地教師學養佳且專業知識充足，只是需要補充對DSE的認識，透過這類型深層次培訓，有信心可以更好支援學生應考。

就今年首次應考的DSE公民與社會發展科，賴永春表示，學校已安排專家指導學生，對此並不擔心。相比內地部分人提出以「刷題」方法備戰公開試，DSE更多是鼓勵考生創意和訓練思考方法，而且比起IB國際文憑等國際課程，可讓學生更好地學習中國語文。此外，DSE在國際高等院校間認受性佳，升學 招牌好，港籍學生以DSE成績報考內地重點大學有很大的競爭力，「這都足見世界各地對DSE歡迎和有信心，考生有非常好的出路。」