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南華早報前總編批港官躺平：只顧討好北京 令港優勢盡失

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港南華早報總編輯王向偉日前受訪表示，香港官員都在「躺平」，認為國安法實施後北京全面管治香港，就只聽從北京；而一些政治菁英只顧討好北京，更學習形式主義、享樂主義，令香港失去優勢。

現在是香港浸會大學傳理學院新聞系副教授的王向偉，日前接受民主黨前主席劉慧卿主持的網路節目訪問時，作出上述表示。

節目中劉慧卿問及是什麼令香港失去優勢，王向偉表示，主要責任不在北京，因為從香港主權移交以來，北京並沒想到要將香港變成另外一個內地城市，因為這會失去香港的示範作用；然而2020年香港國安法實施後，香港官員都在「躺平」，「官員想國安法之後中央說全面管治香港，那我聽你的，但這樣想法非常錯誤，因為北京的人根本不知道如何管理一個資本主義社會」。

他表示，香港現在的政治菁英，包括政府內外的一些人，都沒有想清楚香港應該怎樣走下去，只是在猜北京怎樣想，「所以香港很多官員組織學習班，到內地學習」。

王向偉說，香港政治菁英從內地學到的東西都是錯的，如官僚主義、形式主義、享樂主義，令這些吃喝玩樂的風氣「愈演愈烈」。例如此前歡送黃大仙民政事務專員黃智華到北京深造，有地區人士開筵40多桌邀請了500多人出席。

他表示，北京官員如果想管好香港，一定要學習普通法，才知道普通法對香港的重要性，但現在北京官員只學習國安法及基本法，沒有認真學普通法。

對於香港政府經常說香港已「由治及興」，王向偉直言，看不到有任何措施可以讓香港轉成興旺。

王向偉1993年到香港，1996年加入南華早報，從記者開始做起，2012至2016年任南華早報總編輯。BBC中文網2012年6月曾報導，南華早報被指自我審查有關湖南民運人士李旺陽死亡的報導，當中提到內部電郵顯示，是當時總編輯王向偉決定刪減，將消息淡化為100多字的報導。

香港 民主黨

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