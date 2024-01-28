香港去年引382企業 投資616億港元 商經局：較往年多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 經濟低迷，去年在港設立地區總部的企業數目下跌，商務及經濟發展局長丘應樺表示，對香港的貿易前景仍有信心，他表示過去一年，香港引入382家企業，投資 額達616億元(港幣，下同，約79億美元)，帶來約4100個就業 機會，其中來自內地的有130多家，占三成，很有信心未來可以引入更多企業來港。

香港電台報導，丘應樺上節目被問到，去年在港設立地區總部數目下跌的原因，他說數字一直在不停變動，估計疫情下企業各有考慮，但相信隨著社會復常，這些國際企業的地區總部會陸續返港。他表示，未來會繼續吸引歐美企業來港，亦會從中東等新經濟體尋找機遇。

他稱，去年引進的382家企業，130多間來自內地，其餘還有英美及新加坡等，數目都較以往增加，勢頭非常好。

丘應樺指出，香港招商目標是3年吸引1100企業進駐香港，去年已引入382企業，比之前一年增加27%，為香港提供約4100個就業機會，總投資額約616億元，他對未來招商引資工作有信心。

至於港府強調本年內完成基本法23條立法，恐影響投資意願，丘應樺說應正面看每件事，不必擔心太多。

此外，高才通計畫推出逾一年，批出5萬1000份高才通計畫申請，勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局正進行問卷調查，了解申請人的工作及生活狀況。

他表示已有3萬6000名申請者到港，配偶及子女等受養人亦有約3萬5000人。高才通申請人約九成來自內地，以高學歷及高薪酬為主，部分年薪超過250萬港元。強調當局希望留著他們貢獻香港，因此會想辦法支援，包括子女升學及學廣東話等。

另據明報報導，高才通申請獲批者須在抵港2年內找到工作，才有機會獲續簽留港。有申請者稱經濟不景，到港後找不到薪酬與之前相若的工作，擔心影響續期。入境處長郭俊峯回應稱，審批時會考慮申請人的工資和職位，月薪2萬多元比較「靠譜」；勞福局副局長何啟明也認為2萬多元是合理數字，亦是香港行業收入中位數。