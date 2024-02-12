誠品閱讀報告：香港書市 療癒當道 懷舊延燒

港府為推廣閱讀，從今年起把4月23日訂為「全民閱讀日」。 （中新社）

誠品日前發布《2023年度誠品閱讀報告》之香港 書市觀察，透過年度榜單與閱讀觀察，分享過去一年香港讀者的口味變遷。綜觀整份報告，可見香港讀者近年重新聚焦本地文化與風潮，懷舊題材繼續熱銷。本地經典作家的書籍常年受關注，而大熱網路作家作品亦博得目光。經歷三年疫情 後，讀者更加關注心靈健康，暖心療癒作品持續登榜，成為年度熱銷品類。

文匯報報導，誠品報告公布了「年度新書TOP 10」與「年度華文文學作家TOP 10」兩個榜單。前者是閱讀市場風向指標，入選作品顯示在2023年，經歷過三年疫情，又面對世界經濟局勢動盪，「療癒」仍然是閱讀的年度關鍵詞。如Peter Su《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》、枡野俊明《別對每件事都有反應》、一行禪師《怎麼專注》、角子《你會坦然面對，每一場告別》等書，皆關注個人內在情緒的調適及心靈成長。

2023年年初出版的井上雄彥《SLAM DUNK灌籃高手總集篇》一路熱銷，登上年度TOP 2位置，顯示動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》放映後熱潮仍不斷延燒，時代更迭，但經典作品魅力不減。

2023年旅遊業亦逐漸復甦，與以往相比，大家更加關注深度遊話題，以本地深度視角認識香港人文自然地景的季刊《就係香港Being Hong Kong 017》亦登上榜單。

年度華文作家榜單則盡顯香港讀者對本地作家之偏愛，張愛玲、亦舒、王迪詩等人皆有作品入選。讀者不僅關注新作家與新作品，對已故大師級作家的書寫亦興趣不減，如西西與李怡，在2022年相繼去世後其作品仍持續發揮影響力，讀來令人感懷。

作品生命力經年不減，在2023年的香港藝術節，香港作曲家盧定彰就與作家黃怡攜手，將書中小說改編成廣東話室內歌劇《兩個女子》，帶來新奇視角。數十年間，此書亦數次重版，是讀者心目中永不過時的經典。

華文作家榜單亦顯示，大熱網路作家作品緊貼時代脈搏，亦在香港擁有高人氣，如黃山料、不朽與Middle的作品數年來都是暢銷榜上常客。年輕的台灣作家黃山料2023年更獲邀參與香港書展的名作家講座系列，以《餘生是你：晚點沒關係》為題，與香港讀者分享其創作心得和背後故事。

除了以閱讀榜單展示市場風向，報告亦分享過去一年閱讀觀察，剖析香港讀者閱讀口味，會發現懷舊現象持續延燒，讀者對於本地文化與生活關注，亦體現在閱讀偏好中。

街區散步、尋訪美食 寫時空趣味

誠品報告也指出，本地書寫主題更加趨向日常化與生活化，由最初對舊城風貌的緬懷，演變為對過往生活方式的懷念。而疫情之下，人們外遊不便，興起City Walk（城市散步）熱潮，港人開始更多關注本地的歷史文化，走入街區，重新發現香港的時空趣味，正因如此，以五感體驗、認識本地環境與生活的書也開始熱賣。香港作家黃宇軒相繼撰寫《香港散步學》與《城市散步學》，聚焦「本地漫遊」主題，是過去兩年熱銷圖書。

黃宇軒分享道，自己學Urban Studies出身，大概從2007年開始關注城市觀察與城市想像，誤打誤撞之下發現，「散步」一詞比較可引起共鳴，於是開始普及相關討論。2020年疫情初起時，他開始用「散步學」一詞去延續探索相關主題。比較前後兩本書的創作，黃宇軒說：「《香港散步學》比較關於路線，是起初大家更有興趣讀到的內容，因為疫情中大家真的想跟隨一些路線，重新發掘香港。《城市散步學》則是後來在2022到2023年間，愈來愈多人反而問我『散步的方法』，所以進一步寫成的。兩本書各有它的讀者，大多都認為是很易吸收的書，有時會叫我寫再深入的下一本。」他亦認為，以書籍來寫「城市散步」是一種有趣的聯結。

香港作家黃宇軒陸續撰寫《香港散步學》（見圖）與《城市散步學》，是過去兩年的熱銷圖書。（取材自誠品線上）

懷舊現象同樣顯現於繪本圖書上，比如《THIS IS HONG KONG》，由捷克作家Miroslav Šašek創作，以畫筆生動展現1960年代香港的神韻與魅力。作者先帶讀者遠眺九龍灣，看那一覽無遺縹緲起落的山脊，再轉入小巷細看街頭小販與各色人等。

懷舊風自然少不了對港式美食的描摹，去年各大出版社都出了不少關於本地飲食的書籍，有著溫暖畫風的《香港尋味》便是其中亮點之一。

畢業於香港大學、並修藝術的Alison Hui，常帶著畫筆與手帳旅行，記錄沿途趣事、美景及美食。