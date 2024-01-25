去年9萬人透過人才計畫赴港 主要來自內地

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 官員昨天公布，去年有9萬人透過各種吸納人才計畫獲准赴港居留；相關官員沒有具體說明這些人來自那裡，但相信絕大部分來自內地。

中央社報導，勞工及福利局局長孫玉菡昨天在立法會會議上接受質詢時表示，去年有6萬5000人透過「高端人才通行證計畫」申請赴港，當中5萬1000人獲批，其中3萬6000人已赴港，約3000宗申請被拒。

他說，加上經其他人才入境計畫獲批的申請，去年約有9萬名人才抵港，超出了港府 訂立每年至少輸入3萬5000名人才的目標。

2019年香港爆發「反送中」運動後，大批港人移民海外，當中不少是專業人士，比如醫生、律師、會計師和教師等。為了彌補人才流失，港府於2022年底最新推出高才通計畫。

依這項計畫申請赴港的人，必須符合某些資格，包括赴港前的全年收入達到250萬港元（約31.9萬美元）或以上，以及獲得指定大學的學位和擁有一定的工作經驗。

除了高才通計畫，港府也針對特定人士推出不同的人才入境措施，包括「輸入內地人才計畫」、「科技人才入境計畫」、「非本地畢業生留港或回港就業 計畫」等。

去年底，孫玉菡曾公布各項吸引人才計畫的申請宗數，以地區畫分，高才通獲批宗數中，來自內地的占94.5%；優才計畫獲批宗數中，來自內地的更高達98.5%；在本地畢業生留港或回港就業計畫中，內地人士也占94.4%。

從上述數字看，內地已成為彌補本地流失人才和人口的主要來源。

另據香港電台報導，有議員提出，有個別申請人只為赴港產子、便利出入境、完善個人履歷等，未能真正發揮作用貢獻香港經濟，關注當局如何做好把關？孫玉菡指，高才通獲批申請人在申請延長逗留期限時，必須已獲得聘用，或已在香港開辦或參與業務。入境處在審批時會嚴格把關，並不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況及員工資料等。