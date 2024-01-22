港各界倡23條立法借外國經驗 簡列違法行為

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 國安法有效地保障了香港社會穩定，港府今年內將履行憲制責任，盡快完成基本法第23條本地立法，冀與香港國安法強強互補，在針對叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動、香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫五類罪行方面，進一步加強規管，充實法律基礎。

文匯報報導，多位香港政界、法律界人士昨日受訪時，指出英美等西方國家的國安法律體系涵蓋範圍都比香港更廣，認為基本法第23條立法時要充分借鑑其他地區的立法經驗，確保條文能杜絕罪犯利用互聯網走法律漏洞，能簡明扼要告知公眾哪些行為是違法，明確其生效的追溯力，完善相關執法機制，讓國家安全在完備而具前瞻性的法律體制下得到全面維護，讓立法意義和作用得到充分展現。

多國的國家安全法例中，明確列明有叛國罪。美國《刑法》第2381條訂明，叛國罪將被處以死刑，或將被監禁不少於5年及處以不少於1萬美元的罰款，並且不能在政府中擔任任何職務。

加拿大《刑法》第46條規定，任何人密謀叛國或以武力或暴力為目的推翻政府或省，在戰時狀態下即被判終身監禁，一般情況下則最高為14年監禁。法國的《刑法典》、澳洲 《聯邦刑事法》、德國《刑法典》等，亦有叛國罪的相關法例。各國叛國罪的最高刑罰可判處死刑或終身監禁。

港區全國人大代表陳曉峰表示建議，參照美國把投敵罪、資敵罪明確加入，將有助立竿見影。此外，新法例必須像香港國安法一樣，適用於在香港以外針對香港實施的叛國行為。對於在境外發生的犯罪行為，如果需要進行執法，可能要考慮如何處理犯罪嫌疑人身處香港以外的情況。

港區全國人大代表沈豪傑表示，香港在立法時，也必須注意中國內地和香港特區的自身情況，不能盲目抄襲其他國家的法例，更要確保本地立法與基本法和香港國安法保持一致性，不會與相關全國性法律相違背。香港現時並沒有法例處理竊取國家機密，立法時必須要清晰，確保所有漏洞都被堵塞。不過，同時要平衡人權方面的保障，保持香港國際大都會 的形象。