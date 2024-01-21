港劏房租約亂 房東設霸王條款可斷水電

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港的劏房租管條例生效兩年，調查發現，只有半數受訪租戶按「條例」規定與業主訂立書面租約，另有一成租客 與業主(房東)只有口頭租約，即便有書面合約，亦有業主訂下「不平等條款」，如欠租超過15天就要斷水斷電等。劏房組織團體建議港府 修訂法例，要求業主嚴格遵從。

文匯報報導，劏房關注團體「劏房支援連線」上月訪問217名劏房租戶，昨日公布調查調查報告，只有一半受訪者（56.28%）有書面租約，另有8.37%為口頭租約，35.35%受訪者現時處於無約狀態，包括舊租約過期，但沒有續訂新租約等。

同時，有高達54.72%的業主沒有為租約打釐印；17%業主雖有打釐印，但未能全數支付釐印，亦屬違規。無釐印的租賃協議，難以作為法律依據為租客維權。

打釐印的意思為繳交租約印花稅。一般在簽署租約後，租約須於30天內遞交至稅務局的印花稅署加蓋釐印。成功打釐印後，業主和租客都會收到一份印花證明書，租約便會成為一份具法律效力，且受政府所認可。

調查發現，部分業主與租客定下「霸王條款」，例如欠租超過一定天數，就斷水斷電，業主有權將欠租租客物品清出；還有租客被收取垃圾費、管理費及其他雜費，上述條款均涉嫌違法。

此外，逾七成受訪劏房戶指，業主收取水電費時沒有出示單據，劏房戶表示，「平日用水量少，業主也一口價按月收費，即使安裝獨立水表也形同虛設，因為業主根本不願按用量收費」。

據報導，獨居於西灣河面積約65呎劏房的何女士表示，租住多年來業主始終沒有與她簽訂書面租約，租管條例生效前，她提出希望正式簽租約，業主亦不應允，直言「鍾意就住，不鍾意就搬」。何女士曾向差估署投訴，但未收到回音，令她感到求助無門。

戴先生在一間工廈劏房租住近7年，因工廈劏房本身已不合法，業主沒有與他簽訂正式租約，租金 定價偏貴，且不向租客提供任何單據。

報導稱，根據「業主與租客（綜合）條例」，任何人非法剝奪租客或分租客對處所的占用即屬違法，最高罰款100萬港元及監禁3年。房屋局長何永賢昨日表示，自劏房租管條例生效以來，已有104名劏房業主被定罪。

報導還說，「條例」保障劏房租戶「2+2」合共4年的租住權，隨著有關法例生效2年，劏房租戶亦陸續面臨與業主優先再續2年次租期的選擇。