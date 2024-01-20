我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華裔工程師涉打死妻 高中同學：他對人彬彬有禮

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

政治凌駕藝術？港舞台劇獎典禮踩國安紅線 資助金遭撤

記者陳宥菘／即時報導
去年6月的香港舞台劇獎頒獎典禮邀請政治漫畫家尊子（圖中）擔任頒獎人，成為資助金遭撤的原因之一。（取材自香港舞台劇獎網站）
去年6月的香港舞台劇獎頒獎典禮邀請政治漫畫家尊子（圖中）擔任頒獎人，成為資助金遭撤的原因之一。（取材自香港舞台劇獎網站）

香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎典禮，過去一直都獲得藝發局資助。但香港藝術發展局18日突然以去年典禮存在「不妥內容」為由，決定扣減去屆的資助及不再資助今年的典禮，相關話題持續發酵。典禮主辦單位「香港戲劇協會」19日舉行記者會，逐一回應指控。港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄19日則發聲表示政府支持和認同藝發局的決定。

綜合自由亞洲電台、香港01報導，藝發局18日發表聲明稱，取消資助的原因包括去年6月舉行的頒獎禮，邀請了政治漫畫家尊子（黃紀鈞），和前港台時事紀錄片《鏗鏘集》編導蔡玉玲，兩位「非戲劇界人士」擔任頒獎嘉賓。以及台上兩位主持人多次以舞台設計「紅橋」隱喻「紅線」，被批評語帶雙關。

身兼藝發局主席的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則指，去年的頒獎典禮「出了一些事」，必須正視，要盡量降低可能違反國安法的風險。

這項決定被典禮主辦單位「香港戲劇協會」形容為「諱莫如深、閃爍其詞」，有損業界尊嚴，並批評藝發局「戴著有色眼鏡」看待頒獎典禮內容，要求藝發局澄清並收回指控，且重新釐定相關的資助程序。

香港新思維立法會議員狄志遠也批評，若因嘉賓涉政治敏感而「撤資」，是政治凌駕藝術的行為，明顯存在政治審查，甚至超越國安法要求，擔心會扼殺香港文化創作空間。

不過，針對藝發局撤資的決定，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄19日表示政府予以支持和認同。根據香港政府新聞公報，楊潤雄強調，政府部門及受政府資助機構須確保公帑和公共資源「運用得宜」，並只會用於支持「內容合適」的項目。

楊潤雄強調，「任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作」，對於外界批評扼殺創作空間，政府並不認同，認為是「本末倒置、混淆視聽」。

香港 港府 台劇

上一則

哈爾濱冰雕巨龍 被熊孩掰斷牙 展方：很平常 不追究

延伸閱讀

陳建仁稱抖音危國安 在野轟公權力黑手介選更嚴重

陳建仁稱抖音危國安 在野轟公權力黑手介選更嚴重
香港消費者信心指數下跌 比疫期還慘

香港消費者信心指數下跌 比疫期還慘

運動畫刊傳大量裁員 70年老牌體育雜誌前途未卜

運動畫刊傳大量裁員 70年老牌體育雜誌前途未卜
港北部都會區濕地 近80公頃遭破壞 面積等同4個維園

港北部都會區濕地 近80公頃遭破壞 面積等同4個維園

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴