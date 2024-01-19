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港北部都會區濕地 近80公頃遭破壞 面積等同4個維園

香港特派員李春／香港19日電
香港北部地區濕地有近80公頃土地遭到破壞。圖為香港濕地（非破壞現場）。（取材自百度）
香港北部地區濕地有近80公頃土地遭到破壞。圖為香港濕地（非破壞現場）。（取材自百度）

香港北部地區濕地是華南地區最特別的自然環境之一。香港環保團體發布香港北部都會區的濕地破壞研究，發現自從港府2021年公布北部都會區發展意向後，已有近80公頃濕地遭破壞，面積等同四個維多利亞公園。

香港環保團體長春社及綠色和平，18日發表北部都會區的濕地破壞研究報告，指香港北都四個擬納入規畫的濕地正被破壞，總面積最少78.7公頃，其中蠔殼圍受破壞面積最大，兩年半間倍增至36.9公頃。此外還發現有近587.1公頃受潛在發展計畫威脅的濕地。

香港有約6640公頃內陸濕地，主要集中在新界西北部。港府早前在北部都會區發展計畫中，提出擬興建三個新的濕地保育公園，選址在南生圍、蠔殼圍和三寶樹，共涉及1220公頃，港府發展局去年5月公布新田科技城發展布局後，三寶樹濕地保育公園範圍被大幅削減逾四成，僅剩下300公頃。

長春社及綠色和平，自2021年7月至2023年12月，多次展開香港濕地考察實，並根據期間的衛星圖，分析香港北部都會區中四個濕地保育公園，即南生圍、三實樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分擬議範圍，在北都發展公布以來的破壞及違例發展的情況。

長春社公共事務主任周藹銓說，研究發現擬議濕地公園範圍「未保先失」，團隊兩年多時間已經發現34宗破壞，其中蠔殼圍的破壞最多，區內破壞面積甚至占保育公園擬議範圍逾一成；其次為新田，面積約27.2公頃。而涉及的破壞行為主要為大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆等，有六成更位於自然保護區內。

兩個團體促港府「三管齊下」保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地保育公園，趕上優先展開工程並入伙的新田科技城，並盡快定立其餘的濕地保育公園的時間表和保育細節；為新田科技城重新畫界；並要求各相關部門加強執法， 增撥資源及人手作巡查和檢控等。

香港 港府

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