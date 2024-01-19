香港失業率維持2.9% 勞工市場仍緊絀

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府統計處18日公布，2023年10月至12月，香港 經季節性調整的失業率為2.9%，與9月至11月相同。就業 不足率也保持不變，維持1%。儘管不利的外圍環境可能會有些負面影響，但預期訪港旅遊業和私人消費進一步復甦，有望支撐勞工 需求。

中通社報導，香港總就業人數由2023年9月至11月的370萬8700人，下跌至2023年10月至12月的370萬6800人，減少約1900人。同期的總勞動人口亦由382萬1100人下跌至3812500人，減少約8600人。

失業人數(不經季節性調整)由2023年9月至11月的11萬2400人，下跌至2023年10月至12月的10萬5700人，減少約6700人。就業不足人數方面，2023年10月至12月的數字為3萬7000人，與2023年9月至11月的3萬6600人大致相若。

港府勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2023年10至12月各個行業的失業率維持在低水平。與上一個三個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變。展望將來，孫玉菡指出，香港勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復甦應會繼續支持勞工需求。