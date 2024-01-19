我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

香港失業率維持2.9% 勞工市場仍緊絀

香港新聞組╱香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府統計處18日公布，2023年10月至12月，香港經季節性調整的失業率為2.9%，與9月至11月相同。就業不足率也保持不變，維持1%。儘管不利的外圍環境可能會有些負面影響，但預期訪港旅遊業和私人消費進一步復甦，有望支撐勞工需求。

中通社報導，香港總就業人數由2023年9月至11月的370萬8700人，下跌至2023年10月至12月的370萬6800人，減少約1900人。同期的總勞動人口亦由382萬1100人下跌至3812500人，減少約8600人。

失業人數(不經季節性調整)由2023年9月至11月的11萬2400人，下跌至2023年10月至12月的10萬5700人，減少約6700人。就業不足人數方面，2023年10月至12月的數字為3萬7000人，與2023年9月至11月的3萬6600人大致相若。　　

港府勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2023年10至12月各個行業的失業率維持在低水平。與上一個三個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變。展望將來，孫玉菡指出，香港勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復甦應會繼續支持勞工需求。

勞工 就業 香港

上一則

政治、經濟、美食…「繁花」隱藏的一些熱門話題

下一則

財爺消除市場疑慮：香港不會徵資本增值稅

延伸閱讀

「蓋牌」半年 中國青年失業率變14.9% 網友諷「優化數據」

「蓋牌」半年 中國青年失業率變14.9% 網友諷「優化數據」
曾邀政治漫畫家尊子造成聲譽損害？ 港停資助舞台劇獎

曾邀政治漫畫家尊子造成聲譽損害？ 港停資助舞台劇獎
ECA：外派員宜居城市 港排名回升至77

ECA：外派員宜居城市 港排名回升至77
著重內地人意見？ 議員憂「小紅書治港」

著重內地人意見？ 議員憂「小紅書治港」

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血