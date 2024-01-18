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曾邀政治漫畫家尊子造成聲譽損害？ 港停資助舞台劇獎

香港新聞組／香港18日電
政治漫畫家尊子(右)去年出席香港舞台劇獎頒獎禮。（視頻截圖）
政治漫畫家尊子(右)去年出席香港舞台劇獎頒獎禮。（視頻截圖）

香港戲劇協會17日表示，政府單位在看過去年的香港舞台劇獎頒獎典禮直播錄影後，指內容造成聲譽損害，決定扣減對該獎的資助，對今年的頒獎典禮也不資助、不提供場地。翻看上屆頒獎禮，大會邀得港台「鏗鏘集」前編導蔡玉玲及政治漫畫家尊子上台頒獎，其間與司儀對答。

中央社報導，去年的香港舞台劇獎頒獎典禮上，曾被港警拘捕的編導蔡玉玲及時事漫畫被叫停的漫畫家尊子都是頒獎人。

香港戲劇協會17日透過臉書（Facebook）發文表示，去年12月8日接獲多年來一直資助香港舞台劇獎頒獎典禮的香港藝術發展局來函，質疑其所資助的2023年第31屆香港舞台劇獎頒獎典禮，「活動內容直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」。

香港藝術發展局表示，在審視該頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後，決定扣減該次項目的最後一期資助。

香港藝術發展局還說，第32屆香港舞台劇獎頒獎禮，「在競爭劇烈及資源有限的情況下」，今年未能獲得資助。

與此同時，香港戲劇協會也接獲康文署的口頭通知，稱不能為第32屆頒獎禮提供或贊助場地。

香港戲劇協會要求香港藝術發展局指明哪一部分如何直接或間接對該局聲譽造成損害或不利影響，但至今仍未收到回應。

香港戲劇協會說，頒獎典禮正面對前所未有的挑戰。經過審慎考慮，決定繼續肩負使命，堅持舉行第32屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，以表揚過去一年表現出色的舞台從業員。

香港舞台藝術從業員工會隨後也在臉書發文，指政府對舞台藝術的忽視令人失望，突然不問緣由取消對劇協和舞台劇獎的資助和場地安排，是對於製作舞台演出的人一大重創。

工會說，「由治及興，我們看不到失去舞台藝術文化饗宴的社會有什麼繁榮可言」。「由治及興」是官方描述反送中運動後香港前景的用語。

根據香港網媒「獨立媒體」去年6月對香港舞台劇獎頒獎典禮的報導，編劇莊梅岩當時獲得最佳劇本獎，並由新聞工作者蔡玉玲頒獎。

報導說，多名受邀的頒獎者都是其所屬界別的「勇氣代表」，除了蔡玉玲，還包括電影導演杜琪峯、時事漫畫家尊子等。

另據香港01報導，藝發局主席霍啟剛17日身處立法會時，被現場記者連番追問至立法會門外，他只稱「不回應」、「再了解一下」、「晚點再集體回覆」。

香港戲劇協會表示，港府今年決定不資助也不提供場地給香港舞台劇獎頒獎禮。圖為去年大...
香港戲劇協會表示，港府今年決定不資助也不提供場地給香港舞台劇獎頒獎禮。圖為去年大贏家「大狀王」。（取材自臉書）

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