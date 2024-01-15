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港童迷3C 日花6小時打機看片 有人1天玩足20小時

香港新聞組／香港15日電

香港學童幾乎每人都有手機或平板電腦，當中不少人對電子產品帶來的樂趣十分沉迷。香港基督教女青年會（女青）昨公布一項研究發現，小學生於學習用途以外，每天平均花費4至6小時使用電子產品，更有兒童一天玩足20小時，遠超衞生署建議每天不超過兩小時。

綜合大公、文匯報報導，調查亦發現子女使用電子產品的時間較家長多一倍，逾半受訪家長曾於過去3個月因使用電子產品問題發生親子衝突；女青建議家長以身作則，減少在子女面前用電子產品娛樂，多些了解及陪伴子女閱讀和遊玩，亦需避免正面衝突。

據報導，女青於去年7至10月訪問773名小學生的父母、祖父母、監護人等，發現在學習用途以外，該些兒童平日平均花4小時使用電視、手機、平板電腦等電子產品，假日使用時間更大增至平均6小時，比家長多出分別1至2個多小時。

據報導，女青研究主任藍朗表示，小學生最常用電子產品觀看網絡影片和打機。51.9%家長認為，子女每天使用電子產品時間過長，但不排除與家長自身使用電子產品的習慣有關係；他解釋，研究發現受訪家長使用電子產品時間愈長，孩子使用時間亦會愈長，「按研究數據估算，如家長每天使用一小時，孩子的使用時間便會倍增至兩小時。」

他說，曾接觸過最極端的個案是家長每天玩15小時，其孩子便不眠不休玩足20小時。

藍朗又稱，85%受訪家長指，有監控孩子使用電子產品的時間，亦會預先提醒孩子停止時間。然而，若孩子仍然長時間使用，家長傾向使用較強硬方法處理，最常做法是沒收產品（50.6%）、責罵孩子（30.3%）和關掉Wi-Fi（18.8%），分別只有10.5%和5.4%的家長會使用提醒或協商的手法。因此，50.1%受訪家長表示，過去3個月曾因使用電子產品的問題而發生親子衝突。

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