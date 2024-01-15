我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

港藥房斤變錢 貴160倍坑殺內地客 2店員被拘

香港新聞組／香港15日電

香港海關早前接獲一名內地遊客舉報，指一間位於旺角的藥房涉嫌以「斤變錢」不良營商手法向其推銷中藥材，其間更故意含糊其詞地拒絕正面回應事主詢問的中藥材計價單位，及至付款後才發現金額比預期高出160倍，惟藥材已被磨成粉；據理力爭後，最終仍被迫支付1萬港元（約1279美元）才能取走部分藥材。關員昨日到涉案店舖調查，以涉嫌違反「商品說明條例」拘捕兩名男店員。

文匯報報導，涉案藥房位於旺角花園街，被捕的兩名男店員分別31歲和33歲。香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組高級調查主任何偉森表示，受害人是一名年約30歲的內地男遊客，當日是到該藥店購買幾百元成藥，其間被一名男店員指他「臉色差」及推銷中藥材「黑節草」。

據報導，過程中事主曾向店員查詢計價單位，但店員未有正面回應，只以含糊不清的言詞回答，令受害人誤以為該中藥材是以斤作為計價單位。直至付款時，受害人才看見單據上的銀碼比預期多出逾2萬港元，即金額比預期高出160倍，店員此時才表示中該藥材是以錢作為計價單位。

受害人隨即表示拒絕購買，並要求退款，但由於該中藥材已被另一名店員磨成粉，他最終被迫以1萬多元購買部分中藥材才能離開。

報導指出，海關於現場舉行記者會期間，亦有一名內地女遊客現身透露，昨日早上約11時在涉案藥房購物時，遭店員以同樣手法誤導，令她以為購買的兩樣藥材各是以每280港元（約36美元）一斤計價，直至她要求各購買半斤並被磨成粉後，付款時才驚悉是以錢計價，共須付4萬多港元。女事主其後向店員表示「沒那麼多錢」，最終亦被迫支付4000多港元才能脫身。

香港

上一則

22年捐血8700毫升 浙「熊貓血」男子：得過幫助 更想助人

下一則

資金湧港 財爺：去年存款增5% 北水320億美元買股

延伸閱讀

去年3400萬人次訪港 內地占8成 東南亞客復甦最快

去年3400萬人次訪港 內地占8成 東南亞客復甦最快
洗米華招攬內地客澳門參賭 涉421億美元 安以軒老公也捲入

洗米華招攬內地客澳門參賭 涉421億美元 安以軒老公也捲入
恢復通關1周年 內地客來港未復常 北上消費火熱

恢復通關1周年 內地客來港未復常 北上消費火熱
大陸炒房後改炒中藥材 台灣當歸狂漲3倍

大陸炒房後改炒中藥材 台灣當歸狂漲3倍

熱門新聞

王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗