港藥房斤變錢 貴160倍坑殺內地客 2店員被拘

香港 海關早前接獲一名內地遊客舉報，指一間位於旺角的藥房涉嫌以「斤變錢」不良營商手法向其推銷中藥材，其間更故意含糊其詞地拒絕正面回應事主詢問的中藥材計價單位，及至付款後才發現金額比預期高出160倍，惟藥材已被磨成粉；據理力爭後，最終仍被迫支付1萬港元（約1279美元）才能取走部分藥材。關員昨日到涉案店舖調查，以涉嫌違反「商品說明條例」拘捕兩名男店員。

文匯報報導，涉案藥房位於旺角花園街，被捕的兩名男店員分別31歲和33歲。香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組高級調查主任何偉森表示，受害人是一名年約30歲的內地男遊客，當日是到該藥店購買幾百元成藥，其間被一名男店員指他「臉色差」及推銷中藥材「黑節草」。

據報導，過程中事主曾向店員查詢計價單位，但店員未有正面回應，只以含糊不清的言詞回答，令受害人誤以為該中藥材是以斤作為計價單位。直至付款時，受害人才看見單據上的銀碼比預期多出逾2萬港元，即金額比預期高出160倍，店員此時才表示中該藥材是以錢作為計價單位。

受害人隨即表示拒絕購買，並要求退款，但由於該中藥材已被另一名店員磨成粉，他最終被迫以1萬多元購買部分中藥材才能離開。

報導指出，海關於現場舉行記者會期間，亦有一名內地女遊客現身透露，昨日早上約11時在涉案藥房購物時，遭店員以同樣手法誤導，令她以為購買的兩樣藥材各是以每280港元（約36美元）一斤計價，直至她要求各購買半斤並被磨成粉後，付款時才驚悉是以錢計價，共須付4萬多港元。女事主其後向店員表示「沒那麼多錢」，最終亦被迫支付4000多港元才能脫身。