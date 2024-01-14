去年3400萬人次訪港 內地占8成 東南亞客復甦最快

去年約有3400萬人次旅客訪港，恢復至疫情前55%，其中以內地客最多，東南亞旅客復甦速度最快；圖為尖沙咀街頭。（中通社）

香港 旅遊發展局總幹事程鼎一13日表示，去年全年約有3400萬人次旅客訪港，超過預期目標，恢復至疫情 前、2017至2018年平均數的55%。其中，過夜客占約一半，平均留港3.6晚，較疫情前長；內地客約有2700萬人次，占整體約79%，而東南亞 旅客復甦速度最快。

香港01報導，程鼎一出席電台節目時表示，去年全年訪港旅客人次有3400萬人次，已超過預期目標，恢復到疫情前、2017至2018年平均數的55%，單看12月的話，旅客數近400萬人次，已恢復至疫情前的65%，希冀增長勢頭可繼續。

根據香港旅發局最新數字，去年全年，內地訪港旅客占最多，約有2700萬人次；非內地旅客占730萬人次。程鼎一指出，東南亞旅客復甦速度最快，去年第四季已恢復九成以上；泰國、菲律賓更已超越疫情前水平，分別恢復至116%及106%。

另外，去年過夜旅客占一半，平均留港3.6晚，較疫情前長，訪港滿意度為8.7分，亦高於疫前水平。

對於部分旅客不選擇留港過夜，程鼎一認為，並非在於香港酒店房價問題，而是香港通關復常後，各行各業都面對人手不足的情況，房間供應並非100%，但相信情況會逐步改善。他續指，未來不應只追求旅客人數，應聚焦於高質量旅客，同時好好招待低消費旅客。

明報報導，旅議會總幹事楊淑芬則表示，旅客數字受航空運力及人手影響，觀乎現時業界人手仍未及疫前一半，近日國泰因機師人手不足取消航班，運力能否在年底前完全恢復成疑，相信今年旅客人次仍未能恢復疫前水平，同意程鼎一稱未來業界不應「追人頭」，要靠提供良好體驗令旅客長時間留港消費。

楊淑芬說，人手不足難短時間解決，得悉有業界缺人下連老闆也親自「下場」處理報價等文職工作，雖有輸入外勞計畫，但中小企未必能承擔住宿等成本。旅遊界立法會議員姚柏良亦說對今年旅客量「未敢太樂觀」，但估計至少可升至4000萬至5000萬港元（約511.5至639.3萬美元），即疫前約六、七成。