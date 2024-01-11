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全球航空準時率 香港快運廉航第3 國泰列亞太第十

香港新聞組／香港11日電
香港國泰航空公司10日表示，已完成1月及2月航班整合和取消的程序，確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，並再次向旅客致歉，會成立工作組調查事件。（中通社）
香港國泰航空公司10日表示，已完成1月及2月航班整合和取消的程序，確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，並再次向旅客致歉，會成立工作組調查事件。（中通社）

航空數據分析公司睿思譽（Cirium）10日公布「2023年準點率評審報告」，國泰航空排名亞太地區第10，準點率為76.32%，排名在印度廉航靛藍航空、菲律賓航空及越南航空等之後。不過，國泰旗下香港快運則表現出色，準點率列全球第三、亞洲第一。

經濟通通訊社、香港01報導，排名也列出全球20大準時起飛的機場，香港國際機場沒有上榜，首3名是美國明尼阿波利斯─聖保羅國際機場、印度拉吉夫。甘地國際機場及印度班加羅爾國際機場；近日發生撞機事故的日本羽田機場則排全球第8位。

Cirium公布2023年航空準點表現報告，近日因機師人手短缺，導致多班航班取消的國泰航空，在這次報告中排名亞太地區第10位，準點率為76.32%。根據亞太地區排名，前三位是日本全日空（ANA）、日本航空（JAL）及泰國亞洲航空（Thai AirAsia），準點率介乎82.52%至82.75%。

廉航類別方面，國泰全資附屬公司香港快運（HK Express）在廉航類別表現優秀，排名全球第三、亞洲第一，準點率達85.23%。

另據文匯報報導，要「一簽多行」運作暢順，交通運力至為關鍵，接連因為取消航班而引起乘客不滿的國泰航空昨日表示，聖誕節和新年期間，低估所需的候命機師數目，本月及下月平均每日取消12班航班。國泰再次向受影響顧客致歉，會成立工作小組跟進及徹查事件今次取消航班的起因，並落實改善方案。

旅遊業界擔心，國泰每日平均取消十幾班航班，或影響農曆新年的運力，建議港府吸引其他航空公司經營來往香港的航線，以及開放部分航權，避免將航權集中由一間航空公司經營。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲昨日發聲明指，基於1月的機師值勤表早於12月中編定，候命機師不足的問題延續至1月，惟為確保航務運作穩定，國泰需取消本月首兩周部分航班，其中以本月7日為最多（共27班或14對航班取消）。為確保已預訂農曆新年機票的顧客可順利出行，國泰亦已預先取消2月的部分航班。

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