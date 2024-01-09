活體蜥蜴擬走私來港 澳洲破獲 250隻值80萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳洲 警方8日表示，他們破獲一個密謀將數百隻當地原生種爬蟲類走私到香港 的澳洲犯罪集團，不法集團此舉是活體動物黑市交易的一環。世界自然基金會（WWF）稱，香港是全球非法走私動物活動重要轉運地。

中央社引述法新社報導，警方探員在截獲9個運往香港的包裹，發現裡面暗藏59隻活的蜥蜴後，於去年9月對這個走私網絡展開調查。

澳洲警方在搜查雪梨各處多個據點後，查獲超過250隻蜥蜴、少量的蛇類和未孵化的蛋。

警方表示，他們查獲的爬蟲類動物「被裝於小容器」準備運往香港，「動物所處環境惡劣」。

警方攝得的照片顯示，小塑膠箱裡扭動中的蜥蜴相互堆疊，裡面滿是顆粒狀污物；另有照片顯示，在裝有木屑的透明塑膠盒中，有條蛇圍著一窩蛋。

警方稱，每隻蜥蜴在黑市的售價高達5000澳元（約3361美元），這次查獲的贓物市值達120萬澳元（約80.67萬美元）。

警方已對涉嫌參與犯罪集團三男一女提出控罪。三名男子年齡分別為59、54、31歲，女子則為41歲。

另據明報報導，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研稱，近年興起飼養爬行動物，部分人期望尋求更稀有物種，而澳洲出入口動物相當嚴格，市場較小，「有的人（飼主）心態是打卡擺上網，愈捉愈稀有」。

黃朗研表示，根據照片，相信起回的蜥蜴主要是石龍子及松果蜥，屬澳洲本地品種，前者更屬瀕危動物。他稱，不少爬行動物不適合作寵物，在網上及實體店購買爬行動物均有風險，籲市民以領養代替購買。

香港漁護署數字顯示，2020至2022年共截獲逾3400隻非法進口寵物爬行類動物。