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活體蜥蜴擬走私來港 澳洲破獲 250隻值80萬美元

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳洲警方8日表示，他們破獲一個密謀將數百隻當地原生種爬蟲類走私到香港的澳洲犯罪集團，不法集團此舉是活體動物黑市交易的一環。世界自然基金會（WWF）稱，香港是全球非法走私動物活動重要轉運地。

中央社引述法新社報導，警方探員在截獲9個運往香港的包裹，發現裡面暗藏59隻活的蜥蜴後，於去年9月對這個走私網絡展開調查。

澳洲警方在搜查雪梨各處多個據點後，查獲超過250隻蜥蜴、少量的蛇類和未孵化的蛋。

警方表示，他們查獲的爬蟲類動物「被裝於小容器」準備運往香港，「動物所處環境惡劣」。

警方攝得的照片顯示，小塑膠箱裡扭動中的蜥蜴相互堆疊，裡面滿是顆粒狀污物；另有照片顯示，在裝有木屑的透明塑膠盒中，有條蛇圍著一窩蛋。

警方稱，每隻蜥蜴在黑市的售價高達5000澳元（約3361美元），這次查獲的贓物市值達120萬澳元（約80.67萬美元）。

警方已對涉嫌參與犯罪集團三男一女提出控罪。三名男子年齡分別為59、54、31歲，女子則為41歲。

另據明報報導，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研稱，近年興起飼養爬行動物，部分人期望尋求更稀有物種，而澳洲出入口動物相當嚴格，市場較小，「有的人（飼主）心態是打卡擺上網，愈捉愈稀有」。

黃朗研表示，根據照片，相信起回的蜥蜴主要是石龍子及松果蜥，屬澳洲本地品種，前者更屬瀕危動物。他稱，不少爬行動物不適合作寵物，在網上及實體店購買爬行動物均有風險，籲市民以領養代替購買。

香港漁護署數字顯示，2020至2022年共截獲逾3400隻非法進口寵物爬行類動物。

香港 澳洲

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