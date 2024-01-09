國泰3天撤62航班「擾民傷財」 旅遊達人：不要硬銷售

國泰航空頻繁取消航班，引發不滿。（美聯社）

國泰航空為確保農曆新年旅遊高峰運作如常，近期持續進行「航班調度」，部分航班被取消，而今日又再多22班取消，連同7日計，一連3日累計共取消至少62班機，讓乘客大失預算 ，也造成擾民引來怨聲連連。旅客認為如機師人手不足，國泰一開始就不應開設相關航班，要預留人手應付突發情況。

大公、文匯報報導，由聖誕節 長假至今，連日來都有不少國泰航班遭取消。根據機管局資料顯示，昨日及今日續有多班國泰航班取消。截至昨晚7時30分，昨日共有11班抵港及10班離港的國泰航班取消，包括來往北京、上海、台北、高雄、新加坡 、曼谷及溫哥華等地。至於今日亦已有10班抵港及12班離港的國泰航班取消。

民建聯主席陳克勤原定本周四飛往廈門的航班亦被取消，他馬上轉買高鐵車票，雖未對行程造成太大影響，但認為情況不理想。前日因國泰航班取消需臨時改買其他航空公司航班的「旅遊達人」項明生，則不滿國泰在社交網站留言要他聯絡以提供協助，但最後只由聊天機械人回覆，跟進並不積極。

項明生稱，他多年來光顧過全球數十間航空公司，除天災等情況，絕少像今次國泰般因「航班調度」而取消航班，批評國泰有違合約精神，打亂顧客部署之餘亦未有積極跟進善後。他認為國泰應對機師數目是否足夠應付運力「心裡有數」，「應該有多少人力就開多少航班，不是夾硬催航班、催銷售。」

另據明報報導，消委會表示，由上月29日至昨日共接獲4宗與國泰取消或更改航班有關投訴。

消委會稱，國泰繼聖誕新年旺季取消大量航班後，近日以確保農曆新年旅遊高峰期航班有足夠人手營運為由，再度取消多個班次，該會深表關注，航班突然取消令乘客大失預算，認為航空公司出售機位時應確保有足夠人手營運相關航班，令乘客可以按照計畫如期順利出發。

據機管局資料，國泰昨分別取消11班抵港及10班離港航班，占國泰原定252航班量約8%。運輸及物流局長林世雄稱，已促請國泰盡快向受影響乘客交代航班整合後相關安排，提供適當支援和協助，以及要求檢視航班編配及人手安排。他稱，已指示民航處繼續監察國泰相關安排，並就事件繼續仔細跟進。民航處表示，已要求國泰全面檢視人手配置。