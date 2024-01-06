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文革樣板戲「紅色娘子軍」 港二度上演惹議

香港新聞組／香港6日電
中國文化大革命樣板戲「紅色娘子軍」芭蕾舞劇，10日至11日將在香港上演，引發外界討論。（取材自中芭舞團）
中國文化大革命樣板戲「紅色娘子軍」芭蕾舞劇，10日至11日將在香港上演，引發外界討論。（取材自中芭舞團）

中國文化大革命樣板戲「紅色娘子軍」下周將在香港上演，基於其產生的政治背景，這套樣板戲赴港演出，仍惹來一些討論。另外，港府預期，美方可能會進一步取消香港駐美經濟貿易辦事處的特權和豁免。

中央社報導，中國國家芭蕾舞團（又稱中央芭蕾舞團）預定本月10及11日在香港文化中心演出「紅色娘子軍」，另於13及14日演出「天鵝湖」。

網上資料顯示，中央芭蕾舞團成立於1959年12月，演職員都來自專業院校，而「紅色娘子軍」更是該舞團的「名片」。

這已是中央芭蕾舞團第二次赴港演出「紅色娘子軍」；2011年10月，該團赴港，同時演出「舞躍中西」、「紅色娘子軍」、「天鵝湖」。

「紅色娘子軍」是文革著名樣板戲，儘管有人開始從藝術角度觀賞，但基於其歷史背景，這次「紅色娘子軍」赴港演出，還是引起網上一些討論。

在臉書上，有網民寫下以下留言，「我以為是文革時代的作品，沒想到是現代香港，完蛋了香港」；「歷史總是一直重複，尤其是最悲慘的那一段」；「可是搬進香港文化中心大劇院，就覺得哪裡怪怪的，對吧」。但也有人留言說，撇開其政治背景，「紅色娘子軍」和「白毛女」是中國兩套高水平的芭蕾舞劇。

另外，香港實施國安法後，美國對香港實施了一些制裁措施。明報5日刊文指出，港府對駐美經貿辦可能面對的遭遇已作最壞打算，預期在當前環境之下，這些機構「凶多吉少」，但認為即使如此，對港影響有限。

據指出，港府所以作出這種悲觀預測，一是壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法的案件正在審理，這起案件備受西方媒體關注，歐美國會議員、美國外交高官接連開腔支持黎智英，更要求制裁北京及香港官員。

文章引述親政府的建制派人士說，除了黎智英案，基本法第23條也立法在即，加上美國年底舉行總統大選，三件大事「撞在一起」，形成「完美風暴」，估計今年香港將會因此甚為動盪。

文章透露，港府為此已作最壞打算，預期駐美三個經貿辦「凶多吉少」。

港府在美國設有三個經貿辦，分別位於華盛頓、紐約和舊金山，它們都享有部分外交特權和豁免。

香港 港府 黎智英

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