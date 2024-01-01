長假北上港人平均消費140美元 通關後2成去逾20次

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年1月初香港 與內地實施首階段通關至今將滿1年，內地旅客訪港爆買情況不再，港人卻北上消費成風，旅遊業生態大不同。上周聖誕假期尾聲一連兩天，明報訪問北上回程港人，受訪者該次北上消費額人均約990元（人民幣，下同，約140美元、逾千港元），近20%的人表示通關以來北上逾20次，當中不乏50次以上。

明報報導，有學者指香港經濟差，內地物價普遍較香港低三成至一半，港人北上消費只是「避稅行為」。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，港人北上次數未復新冠疫前水平，但留意到今波北上潮有所不同，中產及富裕階層都會北上，「有住山頂的幾個闊太找老公租七人車去山姆（超市）」，他們形容感覺新奇兼內地貨平靚正。

據報導，自兩地去年2月6日全面通關後，每次長假期均有大批港人外遊或北上，剛結束的聖誕長假首3天便累計132.7萬人次港人出境，當中近90%赴內地或澳門 。若以26日長假結束回港高峰日有50.9萬港人入境作粗略推算，剔除當中4.77萬人次經機場回港，該批港人北上消費額便達4.6億元。

報導稱，記者於去年12月26及27日分別在福田等三口岸問卷訪問了175名回港港人，了解通關約1年後港人北上消費情況。發現受訪者在是次北上的人均消費約992元；其中最高消費額達8000元，其消費項目包括購物、餐飲及求醫；41歲至50歲受訪者消費力最強，平均消費1351元，較其他組別最高多近700元。

報導說，北上主要消費項目中，逾83%的人選擇餐飲，近半是購物及娛樂，逾20%為觀光 。通關以來北上次數方面，近半人稱1至5次，近2成人表示有20次以上，部分受訪者更稱每周北上至少一次，通關至今逾50次。被問到北上消費原因，最多人（72%）說是因內地消費價格較低；其餘依次為商品種類多樣、購物體驗有新鮮感及服務較好，亦有20%人受內地文化和風味吸引。

據報導，記者又問受訪者未來北上次數會否增加，整體有約34%人表示會。在有1至5次北上港人中，逾30%人稱會增加北上次數，約53%人表示保持穩定；有逾20次北上的港人，更有38%稱會增加次數；最多選擇「增加」的組別是6至10次的港人，近半人稱會更多北上。

此外，中通社引述香港新聞網報導，香港特首李家超昨表示，2023年是疫後全面復常、急起直追的一年，2024年將是全力拚經濟、加速謀發展、積極惠民生的一年。