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售圖書館「下架書」 香港6獨立書店頻遇官方巡查

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

不時有獨立書店反映被港府各部門密集式「巡查」，明報報導，至少6間有出售政治書籍或曾舉辦政治人物分享會的書店表示，除以往較常上門巡查的食環署、消防處外，還包括以往未見的稅務局、公司註冊處及積金局，12月被巡查次數增加，總共超過20次。

明報報導，綜合各獨立書店說法，有3間書店在同一個月有最少4個部門輪流「拜訪」，其中同由龐一鳴開設的一拳書館及二拳書館，在15天內被6個不同部門巡查。有書店質疑被頻密巡查或是對獨立書店的警告。財經事務及庫務局表示不評論個別個案，公司註冊處和稅務局則表示「一直有」、「不時」巡查向其登記的公司。

據報導，記者查詢另外6間較少售賣政治書籍或舉辦有政治人物出席活動的書店，他們都表示未遇密集式巡查，巡查亦以食環署和消防處為主。綜合各獨立書店資料，稅務局於本月19日及21日兩天巡查了至少6間書店，有關書店同月亦被公司註冊處或積金局「抽中」作例行巡查。

報導稱，翻查資料，6間近日被頻密巡查的獨立書店開業兩個月至逾16年不等，遍布港九新界，皆有售已在公共圖書館下架或民主派人士撰寫的書籍，部分亦會恆常舉辦讀書會等社區活動，亦有書店曾邀民主派前議員出席講座。

報導說，兩名公司註冊處職員上月27日到位於太子的「留下書舍」巡查，這次是留下書舍本月被第五次被巡查。負責人表示已很習慣食環署、消防處不時巡查，惟本月連公司註冊處、稅務局等過往不曾現身的部門亦相繼到來，「很自然會質疑，會否獨立書店的取態未必是他們最心儀的，所以巡查特別多？」

報導指出，位於深水埗的「一拳書館」、連同其位於鰂魚涌的分店「二拳書館」，單計本月已有6個部門先後巡查共11次，勞工處亦曾到來了解店舖有否遵從職安健條例，包括有否在店內設藥箱。書店經理Gigi形容巡查頻密程度令人「驚喜」，而與投訴無關的例行巡查次數亦增多。消防稱過去兩月曾巡查兩店各兩次，涉有物件放置在店外通道等。

報導引述立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，難以推斷各部門因何加強巡查，但認為「做生意都會遇到不同部門要求提供一些資料，也是正常程序」。他強調，若獨立書店「沒做任何犯法的事，自然不用太過擔心」。

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