獨青鍾翰林逃英申請庇護 香港發「召回令」

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、港獨人士鍾翰林，已在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。（美聯社）

已解散的香港 學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林，以旅遊方式出境於當地時間27日晚上到達英國倫敦，並申請政治庇護 。他表示，香港國安處在他完成「香港國安法」的刑期出獄後，要求他成為線人，令他身體及精神上難以承受，決定以散心為由離境旅遊獲批後，自日本轉赴英國。

這是繼本月初前香港眾志副祕書長周庭 在加拿大宣布放棄遵守保釋條件，不再返港，意圖尋求當地政治庇護的第二人。兩人都曾被香港當局以涉及違反國安法拘捕，被港府視為港獨青年。

現年22歲的鍾翰林是在2020年7月被捕，保釋後在同年10月再被捕並不准保釋，他承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，被判刑43個月，並提前在今年6月5日獲釋。

綜合鍾翰林個人臉書、美國之音、自由亞洲電台報導，鍾翰林表示，在獲釋前一周，有國安處人員探訪他，指會在未來一年持續約見他，警告他未來不可以再從事分裂國家活動，以及不要離境，並被要求不能對外發布獲釋的消息。

出獄後，他接受懲教處一年監管令，懲教署禁止他做暑期工，剝奪了他的財務自主權，並禁止他向公眾發表任何言論。

此外，香港國安人員要求每隔兩至四周見面，他每次都被約到隨機地點，登上拉上窗簾的七人車，然後載到未知的地方。每次見面，他都要詳細匯報行蹤，包括去過什麼地方、見過什麼人，甚至是交談內容。

鍾翰林表示，由於被禁止從事暑期工，且警方掌握著自己的銀行帳戶資料，警方知道他有經濟困難，便不斷威逼利誘他「投誠」，以每次500至3000港元(約64至384美元)作為酬勞，充當警方線人，去收集社運人士的資料及行蹤，並以此證明自己改過自新，樂意投誠。他說，他沒有向警方提供任何敏感的資訊，一來他不會這樣做，二來他也沒有能力收集相關資訊。

9月初一次例行約談中，兩位國安人員向他提出到內地「旅遊」。他考慮到自己可能會被「送中」遂拒絕。一名警員質問他：「你是否心中有鬼？是否繼續從事危害國家安全的活動，所以怕回去（內地）？」

鍾翰林稱，10月起他不時生病，醫生診斷由於極大的精神壓力及心理因素，導致他免疫力下降。而後，他以調適情緒為由，申請在聖誕期間離境旅遊。他選擇了符合經濟狀況且政治敏感度較低的日本沖繩為目的地，成功獲懲教署批核。聖誕節當日，他在沖繩買機票飛到東京，再於27日乘飛機到倫敦，並決定向英國申請政治庇護。

香港懲教署29日召開記者會予以強烈譴責，稱署方已即時發出「召回令」，通報其他執法部門依法發出通緝令，並呼籲對方「回頭是岸」。

另據明報報導，周庭日前棄保離港赴加拿大讀書。警方表示，周庭28日未依時到警署報到，違反保釋條件，會全力依法追捕。消息稱，周庭父母29日早受邀到大埔警署協助調查，並於中午離開，據了解周母為女兒的擔保人，其20萬港元保釋金將會被充公。

港媒報導，擔保人除了須繳付保證金，並且有法律責任提醒被捕人士按時報到，若被捕人沒有依時報到，擔保人的保證金或被法庭充公，但通常不會有其他刑事責任，除非有證據顯示擔保人協助棄保潛逃。