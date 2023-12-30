年砸78億… 內地電動車搶赴香港設灘頭堡 創造上千職缺

寧德時代計畫斥資約12億港元在香港設國際總部，招聘500人。(路透)

彭博資訊報導，中國電動車 產業的公司紛紛在香港 開設辦公室當灘頭堡，利用香港金融體系追求全球擴張，迄今投資 超過10億美元(約78億港元)，為因防疫措施限制和內地經濟放緩而受創的香港創造上千個就業機會，例如全球最大電池製造商寧德時代本月稍早說，計畫斥資約12億港元（約1.54億美元）在香港設國際總部，聘雇500人。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，香港成熟的金融業、自由的資本流動和全球最大的離岸人民幣市場，可以幫助中國業者的海外擴張，「是一個很好的起點」，中國的銀行還「不能直接支持汽車製造商的海外需求，包括汽車消費貸款、經銷商集資或對外直接投資建廠」。

內地的電動車製造商和相關公司都在加速擴張。最近在香港設點還有合眾汽車、致力自動駕駛運算晶片和平台研發的黑芝麻科技，以及高效能智慧駕駛運算方案提供商地平線公司。根據香港的引進重點企業辦公室，迄今為止，內地的電動車相關企業已承諾投資86億港元，並計畫在當地雇用1300名員工。

寧德時代和合眾汽車還考慮在香港上市或二次上市，香港證交所已經接納了比亞迪和吉利汽車。與此同時，中國汽車工業協會正計畫在香港設海外新能源研究中心

曾是英國殖民地的香港是靠左行駛，因此成為中企的首發右駕市場。小鵬和吉利旗下Zeekr等品牌都在香港發表首款右駕車。上汽也把這裡視為展示產品以進軍東南亞的灘頭堡，印尼、馬來西亞和泰國等都是右駕車市場。

另據央廣網報導，香港股市2023年最後一個交易微升3.86點或0.02%，收報1萬7047點，尾盤守住萬7點，全日成交總額751億港元；全年計，恆指較去年底收盤下跌2734點或13.8%，這也是恆指連續第四年下跌。

有分析指出，港股連續第四年處於熊市，期間沒有反彈，反映出港股低迷，來年恐怕仍會在低谷徘徊。