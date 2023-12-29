歷時12分鐘…維港史上最大跨年煙花 估吸30萬客

香港將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的跨年煙花音樂匯演來迎接2024年。(取材自香港旅發局)

2023將盡，香港 將迎來歷年最大規模的「跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的跨年煙花音樂匯演來迎接2024年。旅遊業界預計，今年的跨年煙花匯演最少能吸引30萬人觀賞，其中超過10萬是內地旅客，以個人遊旅客為主。跨年期間酒店的預訂率亦已達九成，相信跨年期間的旅遊業可為香港帶來巨大的經濟動力。

綜合大公、文匯報報導，今年的跨年煙花匯演將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1300米，並歷時約12分鐘，為歷來最大規模跨年煙花匯演；媒體精選十個有利位置觀賞煙花，包括傳統的尖沙咀沿海、中環海濱及灣仔金紫荊廣場外，就連西九文化區海濱長廊，灣仔HarbourChill以至北角海濱等都能盡情欣賞。

此外，還有港島區經中環地鐵站 或香港站到摩天輪及9號10號碼頭一帶、東九龍觀塘海濱花園、啟德空中花園和茶果嶺海濱公園等地，也很適合觀賞煙花。

屆時將有五艘躉船同時發放的煙花並以四季為調，至午夜時分將響起融合電子音樂的奏鳴曲，展現中西文化的交融，另外，三座香港島地標建築樓頂包括海港中心、夏慤大廈和長江中心亦會每15分鐘發放四色「許願流星」煙花，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨市民旅客許下新一年的願望。

為展現更立體的煙花效果，匯演特別使用了由5艘躉船和16艘浮船組成的前後排列發射陣型，從多個角度發放煙花，高低錯落有致，充滿維港的高空與海面，為觀眾呈現一場壯觀、層次分明的視覺盛宴。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦估計，今年的跨年煙花維港兩岸最少有二、三十萬人觀賞，而內地旅客相信大部分來自大灣區 內地城市，「現在搭乘高鐵很方便，星期六星期天來香港短線遊，還能看到煙花。」

金威旅遊有限公司董事總經理林達文表示，在疫情復常後，旅客的旅遊模式都改變，主要以自由行或個人遊為主。以該公司為例，今次跨年期間，內地赴港旅行團只占兩成，每天約有兩三團出發，其餘約有八成旅客選擇個人遊方式，當中一半來自大灣區內地城市，高峰是本月30日、31日，酒店房間的預訂率已達九成。