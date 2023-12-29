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消費疲軟 特首推禮貌運動挽客 業界憂心這1事

香港新聞組╱香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港北上消費成為熱潮，本地消費長假期未見起色，近期多名議員建議政府及業界推出「禮貌運動」，挽回待客形象，惟業界擔心反而會「自我認證」香港是沒禮貌的地方。

香港01報導，針對香港飲食業被指服務態度差劣，特首李家超表示，香港一向以優質服務為傲，市民會到服務好的地方消費和旅遊，鼓勵及支持服務業界舉辦推廣禮貌服務和微笑活動，強調應以顧客為先。

李家超說，香港長久以來得到亞洲國際都會的美譽，除了政府全力推動，亦有賴業界群策群力，提升香港的專業形象和整體競爭力，「我鼓勵及支持服務業界繼續精益求精，舉辦各種推廣活動，例如禮貌服務、微笑活動、顧客為先活動等」。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍昨日在電台節目上表示，香港不是走熱情路線，但「不等於無禮貌」，行業一直都有提升服務質素，若業內有個別人士不願改善質素，自然會被市場淘汰，提醒若要發起禮貌運動必須從長計議，並且要小心，「我在酒樓見過一個洗手間貼著員工如廁後必須洗手，管理者覺得他做了事，但你作為一個顧客，你見到這些就是自我認證員工不洗手，我們是不是想做件事，公告天下香港人是無禮貌？」

黃傑龍表示，並非指不需要提升香港服務質素，若業內有商戶未能改善價值、質素，自然會被市場淘汰，故行業繼續推動行業質素同時，亦需有業主的配合，不能「一竹篙」稱所有服務行業質素差，行內也有人願意做好。

香港

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