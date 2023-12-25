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遊客如織 澳門關閘口岸「發財巴」排長龍

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著聖誕、元旦等節假日到來，赴澳門遊的旅客明顯增加。據澳門治安警察局統計數據，23日經各口岸入澳門旅客超13.36萬人次，經關閘口岸入境最多，其次是港珠澳大橋及橫琴口岸。作為旅客主要交通工具之一的關閘口岸「發財巴」，多數路線均現排隊人龍。

文匯報報導，有「發財巴」公司人員表示，聖誕假期間，訪澳旅客顯著上升，乘車高峰由上午9時持續至中午近12時，並適時增加班次。新通車的澳門輕軌媽閣站成為旅遊景點，吸引不少遊客到場嘗鮮打卡。

為吸引遊客，澳門平安夜在多區舉辦「幻彩耀濠江」、創意市集以及於塔石廣場設聖誕市集、氹仔龍環葡韻打造「冬季花卉展」，成為遊客和居民遊客應節的好去處。「2023幻彩夜關前」活動將與「幻彩耀濠江」一同舉辦至明年2月，讓遊客感受夜間遊樂場的璀璨光影。

澳門市政署在全澳多處裝設聖誕燈飾，部分廣場設置大型聖誕樹，與公眾歡度佳節。今年，塔石廣場續設聖誕市集，除多個禮品檔和小食檔，並設旋轉木馬、轉轉杯等遊樂項目及魔術、聖誕老人扭氣球等流動表演，還有供一家大小遊玩留影的打卡點。

應節應景的「飄雪下的大炮台」也繼續於澳門大炮台花園平台舉行，24日晚及25日延長開放時間至晚上11時，每晚更有浪漫「飄雪」、繽紛燈光秀和音樂表演助興，遊人更可品嘗聖誕主題特色小食和飲品，還有機會收到聖誕老人派送的禮物，感受聖誕暖意祝福。

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