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郭晶晶霍啟剛捐7000萬賑災甘肅 網讚：霍家真豪門

香港新聞組／香港25日電
微博流傳郭晶晶、霍啟剛近日捐給甘肅震區大筆款項。（取材自微博）
微博流傳郭晶晶、霍啟剛近日捐給甘肅震區大筆款項。（取材自微博）

中國甘肅省臨夏州積石山縣18日晚發生規模6.2地震，包括黃曉明、林志玲等名人捐款賑災。其中，郭晶晶與霍啟剛夫婦被爆大手筆捐了7000萬元（人民幣，下同，約986萬美元），獲網友稱大讚他們這樣才是有大格局的真正富豪，留言「這就是低調的有錢人」。

網上流傳的捐款名人排行榜，當中有指郭晶晶和霍啟剛捐出7000萬元排第一名，之後就是網紅「瘋狂小楊哥」的1200萬元，再之後亦是網路紅人李佳琦的500萬元。

微博流傳近日捐款給甘肅震區的名人資料，郭晶晶、霍啟剛捐的遠比其他人多。（取材自微...
微博流傳近日捐款給甘肅震區的名人資料，郭晶晶、霍啟剛捐的遠比其他人多。（取材自微博）

消息傳開後，「郭晶晶霍啟剛捐款7000萬」更衝上微博熱搜排行榜。夫婦倆低調的善舉，讓網友紛紛大讚，「這才是真正的富豪，自己可以用五塊錢的頭繩（髮圈），也可以一出手就7000萬」、「霍家真的是豪門」、「雖然愛心不能用錢衡量，還是要為這對夫妻點讚」。

界面新聞報導，霍啟剛24日在微博發文稱，近日看到甘肅省臨夏州積石山縣發生強烈地震，「希望透過澳門霍英東基金會的捐贈，略盡綿力」。霍啟剛未透露具體金額。

包括新冠疫情、河南暴雨、河北水災，這對夫妻陸續捐出人民幣7000萬、1000萬、7000萬元，郭晶晶自嫁給霍啟剛後，屢屢捐出巨額數目的款項，平日生活卻不見奢華全身名牌，郭晶晶還曾被眼尖網友發現使用一條五塊錢的髮圈。

42歲的郭晶晶是中國前女子跳水金牌運動員，運動生涯共獲得4面奧運金牌與2面奧運銀牌；44歲的霍啟剛是香港富豪霍英東家族第3代長孫、霍英東集團副總裁，活躍於政商界，兩人於2012年結婚。

甘肅 奧運 微博

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