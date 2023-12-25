疫後首個平安夜 維港、尖沙咀人流勝預期

海港城海運大廈露天廣場大型聖誕布置，24日平安夜發放煙火及泡泡飄雪效果，吸引大批遊人。（中通社）

昨天是聖誕節 前夕平安夜，大批香港 市民外出慶祝，多間大型商場一早擺齊聖誕裝潢，維港兩岸的大廈亦掛滿聖誕燈飾，旅發局則繼續於維港上空放水上煙火，兩岸擠滿人潮。香港各處洋溢著濃厚的節日氣氛，不少內地及海外旅客專程赴港感受疫情 過後的第一個聖誕節，有遊客盛讚香港作為國際都會，聖誕節氣氛不俗，「果然不虛此行！」

文匯報報導，昨天中環蘭桂坊、尖沙咀海濱、灣仔利東街等商業區，未到傍晚時分已是人頭湧湧，部分人頭戴紅帽或鹿角造型頭飾，與朋友家人在聖誕樹裝潢前「打卡」；亦有人手提多個購物袋，趁節日大手筆消費，個別名店門前出現長長人龍。入夜後人潮更多。不少市民都希望在一連數天的長假期玩得盡興，增添全城節慶氛圍，準備迎接新年。

蕭先生與太太昨日特地從屯門到尖沙咀感受節日氣氛。他表示，尖沙咀人流比自己預想中多很多，感覺經過3年疫情，今年旅客特別多，兩人計畫先在海濱一帶吃飯，再前往西九看煙花，圖個熱鬧。

在港工作的馬來西亞籍空服人員Christal表示，看到街上很多漂亮的燈飾非常開心，「始終都是國際大城市的感覺，很注重聖誕節慶，我去過別的城市氣氛就沒這麼好。」

不少大灣區其他城市居民亦即日往返趕來香港，港人郝先生的兩位朋友都從深圳趕來，他預計晚餐花費逾千元，「盡一盡地主之誼。」

為吸引市民留港消費及旅客到訪，海港城於昨特別發放煙火及「泡泡飄雪」。昨日下午，該商場逾2000個車位的停車場已爆滿，預計當晚到訪人次將達到28萬。

24日平安夜，尖沙咀海港城人潮湧現，不少食肆滿座。（中通社）

西九文化區海濱同樣設有巨型聖誕樹及「聖誕小鎮」，吸引不少人拍照，訪客太多一度要排隊分批進入。

入夜後中環蘭桂坊湧現人潮，警方設置鐵馬及封鎖線、緊急通道，亦有大量警員在場戒備，有年輕人甚至在街邊跳起了街舞，現場掌聲連連。

有市民特意一家到場感受節日氣氛，指打算花費約千元在附近吃聖誕大餐。有內地遊客表示，打算於蘭桂坊飲酒盡興，玩到午夜。