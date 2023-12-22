同框偶像劉德華 香港保安局長鄧炳強：完成心願

香港保安局局長鄧炳強（左）參加電影《金手指》首映禮後，在臉書開心地發文透露，追星成功見到偶像劉德華（右）。（取材自臉書）

多名香港 高官及政界人士20日出席電影《金手指》首映禮，當現實中的保安局長鄧炳強遇上電影中的保安局局長劉德華，鄧炳強秒變忠實粉絲，把握機會與頭號偶像、影帝合照，更興奮得在社交平台上大曬合照，稱終於完成了多年心願。

1982年由港星劉德華主演的電視劇「獵鷹」。（取材自百度百科）

綜合香港01等港媒報導，58歲香港保安局局長鄧炳強不止一次公開表示，1982年因看過TVB劇集《獵鷹》後「見劉德華這麼有型，才會想當警察」。今年元旦他在社交平台以快問快答形式回應網民提問時，又稱最想看偶像劉德華的演唱會，有網民建議他訪問劉德華時，他更回應稱：「我都想呀」。劉德華還曾在電影《寒戰》客串，飾演保安局局長陸明華一角。

20日出席電影《金手指》首映禮，除了鄧炳強，還有文化體育及旅遊局局長楊潤雄、懲教署署長黃國興、醫管局主席范鴻齡、全國人大前常委范徐麗泰、經民聯前立法會議員石禮謙等。

鄧炳強21日在社交平台表示，「心願達成！粉絲遇見偶像。想當年我因為電視劇《獵鷹》而有一個警察夢，大學畢業之後就即刻投考幫辦（督察），仲視劉德華為 頭號偶像。尋晚終於達成多年心願，粉絲遇見偶像！興奮心情難以形容。」他還打了多個標籤，包括「唔止係粉絲仲係忠粉」、「表面平靜內心激動」、「偶像的正面影響」、「大家都非常愛香港」、「劉德華」等。

電影《獵鷹》在1982年12月電視首播，由劉德華與葉德嫻領銜主演，描述一個充滿理想嘅大學生投身警界，後來成為臥底神探，鑑於販毒活動日益猖獗，幾經辛苦，終於將壞人繩之於法的故事。