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國產C919客機低飛繞維港2圈 「飛機餐」生意額增2成

香港新聞組／香港17日電
內地自主研製的C919客機，16日上午在香港維港上空進行飛行展示。圖為C919飛躍香港地標國際金融中心。(美聯社)
內地自主研製的C919客機，16日上午在香港維港上空進行飛行展示。圖為C919飛躍香港地標國際金融中心。(美聯社)

內地自主研製的C919客機16日在香港維港上空進行飛行展示。約上午10點50分，C919從西至東飛越維港上空，而後繞行兩圈。現場聚集了大批「接機」民眾一睹C919的風采，眼見飛機飛來高聲呼喊：「來了來了。」

內地自主研製的C919客機，16日上午在香港維港上空進行飛行展示。圖為C919飛...
內地自主研製的C919客機，16日上午在香港維港上空進行飛行展示。圖為C919飛躍香港地標國際金融中心。（中通社）

綜合港媒報導，C919客機早上約10點26分在香港國際機場起飛，先飛到南丫島對出上空繞了數圈，並在約10點50分首度地空進入維港上空，高度約1500百呎。短暫離開視線後，C919於早上11時06分二度低飛越過維港，這次飛行高度更低，僅有1000呎。

民眾聚集在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地觀賞C919客機，大批民眾拿出手機、相機拍下C919飛越維港的一刻。

內地自主研製的C919客機，16日在香港維港上空進行飛行展示。（取材自香港特首李...
內地自主研製的C919客機，16日在香港維港上空進行飛行展示。（取材自香港特首李家超微博）

香港特首李家超也在社群媒體發出照片表示，「捕捉到國家自主研製的C919飛機翱翔維港上空的一刻，真的很興奮！」李家超也說，如果大家也拍到飛機的「靚相」（美照），記得報名參加「C919飛機香港飛行展示」攝影比賽。

觀光遊船公司趁機推出特別班次，更提供「飛機餐」，讓市民和遊客共同見證C919飛機首次翱翔香港上空的一刻。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，很多靠近維港的餐廳都因應是次飛行演示推出飛機餐及飛機製品等，估計為業界帶來額外一兩成生意額。

此次訪問活動由香港民航處和機場管理局聯合舉辦。除了C919客機，還有ARJ21支線客機一同到訪。兩架客機於12日下午抵達香港國際機場，正式展開為期六天的訪港之旅。這是兩架飛機首次訪港，更是C919飛機首次出訪內地以外的城市。兩架飛機預計17日下午將離港返回上海。

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