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港交所首位女CEO 陳翊庭接替歐冠昇

香港新聞組／香港16日電
港交所行政總裁將由聯席營運總監陳翊庭(左)接任，成為港交所首位女行政總裁。（中新社）
港交所行政總裁將由聯席營運總監陳翊庭(左)接任，成為港交所首位女行政總裁。（中新社）

港交所行政總裁歐冠昇15日宣布不續約 ，董事會隨即委任聯席營運總監陳翊庭（Bonnie）晉升為行政總裁，同時成為港交所首位女行政總裁。

香港01報導，現年54歲的陳翊庭律師出身，千禧年代曾在港交所上市科，出任首次公開招股（IPO）交易部主管。在2010年離開後，改於達維律師行執業。她同是港交所主席史美倫，主政金融發展局期間智囊之一，時至2020年，她再改變跑道，重新加入港交所。

今年初，陳翊庭由港交所上市主管升任為聯席營運總監，接替前任聯席營運總監莊博禮空缺。陳翊庭重返港交所後，任內曾有不少新措施推出，如調高新股盈利測試要求、放寬第二上市制度、引入SPAC、落實FINI制度等。今次她亦是以「大熱之姿」，成港交所行政總裁。

翻查資料，陳翊庭亦為馬會馬主，旗下馬匹「超額認購（OVERSUBSCRIBED）」，料與過去老本行「IPO」業務有關。據馬會顯示，「超額認購」現年8歲，累計總獎金501萬港元（約64.16萬美元），於2021年12月比賽以來，曾奪5次冠軍、4次亞軍、7次季軍。其另一馬匹「人強馬勁」則已退役。

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