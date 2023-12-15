港再通緝海外5人 每人懸紅百萬 另拘4人 涉資助羅冠聰、許智峯

香港警務處國家安全處14日舉行記者會通報，懸紅100萬港元通緝5名正身處海外的人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，他們分別涉嫌煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪等。（中新社）

香港 警方國安處繼早前通緝 8人，昨再懸紅各100萬元（港元，下同，約12.8萬美元）通緝5名已離港的涉違國安法者。另外，國安處前日拘捕4人，指控他們透過訂閱涉嫌資助潛逃海外人士。而國安處回應前「香港眾志」周庭 棄保潛逃一事，如果周庭在限期前（12月底）未回港報到，便成為逃犯。

明報報導，國安處表示，許智峯和羅冠聰2020年「竄逃」海外後，在網上訂閱者平台開立帳戶，發表危害國安言論，要求外國政府制裁香港官員及法官，涉煽動分裂國家等罪，並呼籲公眾提供金錢資助，支持繼續實施危害國安活動。前日被捕的兩男兩女（29至68歲）報稱電梯技工、補習老師和退休人士，涉於2020年12月至上月期間，透過網上訂閱者眾籌平台資助許羅二人從事危害國安活動，金額由1萬至12萬元不等，至於與兩人關係仍在調查。

香港警務處國家安全處12月14日舉行記者會公布新一批通緝名單，涉及5名現正身處海外的人士，5人分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，每人懸紅100萬元。（中通社）

據報導，被問及涉事網上訂閱平台是否Patreon，國安處總警司李桂華稱毋須提及屬哪個平台，強調是性質問題，呼籲市民瀏覽平台時若捐錢，有可能危害國安就不應瀏覽。至於訂閱涉海外匯款，涉事平台有否向警方提供資料，國安處高級警司洪毅稱調查細節涉敏感資訊，不會公開，強調警方有足夠工具，包括國安法實施細則賦予的權力調查。

另外，昨被懸紅通緝的5人分別為英國駐港總領事館前職員鄭文傑、前學民思潮成員許穎婷、前香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐，以及網台「升旗易得道」主持人霍嘉誌和蔡明達，涉違《港區國安法》煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國安罪、煽動顛覆國家政權罪，每人懸紅100萬。

報導稱，駐港國安公署昨發聲明，堅決支持警方依法通緝5名外逃反中亂港分子，指5人長期從事反中亂港活動，乞求外部勢力制裁或干預本港事務，公然挑戰國安法權威並破壞香港發展。

鄭文傑昨在facebook表示，被懸紅通緝是其「畢生榮譽」。邵嵐在社交平台X表示，自己永不沉默及退縮。許穎婷亦在社交平台X稱不會停止其民主自由倡議工作。