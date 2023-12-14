黎案18日開庭 英外相見黎智英子 中使館嚴譴

英國外交大臣卡麥隆（右）12日接見壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子黎崇恩（左），聆聽黎崇恩對黎智英處境的關切。（取材自英國外交部）

歷經多次延期，蘋果日報創辦人黎智英 被控違反香港 國安法一案將於18日開庭，黎智英之子黎崇恩12日獲英國新任外交大臣卡麥隆接見，英國外交部事後於社群媒體Ｘ發文表示，英國反對國安法，將繼續支持黎智英及港人。這引起中國駐英使館的反彈，批評此舉進一步暴露黎智英與英方長期勾結的真面目。

8日剛滿76歲的黎智英已遭關押超過三年。他與壹傳媒旗下三間公司被控違反香港國安法，包括串謀勾結境外勢力等罪名，原訂於去年12月開審，經二度延後審理，將在18日開庭，預計審訊80天。若罪成，黎智英恐面臨終身監禁。他先前已因詐欺罪遭判刑五年九個月。

蘋果日報創辦人黎智英被控違反香港國安法一案將於本月18日開庭。（美聯社）

自由亞洲電台報導，黎崇恩過去幾年一直為父親在各國奔走，由於黎智英具英國公民身分，黎崇恩認為英國政府有責任為其父親發聲。卡麥隆是他求見的第三任英國外相，終獲接見，這亦是他目前接觸到的最高層級英國官員。黎崇恩表示，這是協助父親獲釋的第一步，也顯示英國終於加入國際聲援黎智英的行列。

值得一提的是，卡麥隆過去擔任英國首相期間曾開創英中關係「黃金時代」，被認為是「親中派」官員。

對此，中國駐英使館發言人12日表示，堅決反對英國政客為「反中亂港首惡分子」黎智英撐腰打氣，對英方干涉香港法治的惡劣行徑予以強烈譴責。中方嚴正要求英方停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

不過，在卡麥隆與黎崇恩會面後，英國政府未公開呼籲中方立即、無條件釋放黎智英。領導黎智英國際律師團隊的大律師蓋拉格質疑，美國政府及歐洲議會皆已公開呼籲，為何英國政府還沒做一樣的事。律師團隊並期盼如早前獲釋的華裔澳洲記者成蕾一案，持續透過外交施壓讓黎智英獲釋。

英國外交部發言人近日表示，英國公民黎智英的案件是英國政府的優先處理事項，英方曾在多個場合向中國政府提及此事，包括卡麥隆與中國外長王毅 本月5日通話時。