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港促消費 派市民20萬份12美元餐飲券 先到先得

香港新聞組／香港14日電
香港旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）
香港旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

聖誕及新年即將來臨，為配合港府統籌社會各界鼓勵本地消費，香港旅遊發展局宣布20日及下月10日起，分兩批送出合共20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，每批消費券名額10萬份，每份價值100元（港幣，下同，約12.8美元），總值2000萬元。

綜合大公報、文匯報、明報報導，欲領消費券可預先到旅發局電子平台註冊登記帳戶，並於活動日到網站以先到先得方式領取100元消費券，憑券可於晚上6時後在1200間酒吧及「優質旅遊服務」計畫認可食肆或酒吧堂食消費滿100元，即減100元。消費券自領取日、即在旅發局網站將券「新增到我的錢包」起計30日內有效。

旅發局公布11月初步訪港旅客數字為約329萬人次，當中內地遊客243萬人次，短途市場旅客約47萬人次，按月增加逾兩成，升幅較為顯著。累積計算，今年1月至11月已錄得約3007萬訪港旅客人次，內地旅客625萬人次，短途旅客占314萬人次。

旅發局推出「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，可於全港逾1100間「優質旅遊服務」計畫認可食肆及約100間酒吧使用，當中不乏為人熟悉的知名食肆，如米芝蓮（米其林）食府逸東軒、有「富豪飯堂」之稱灣仔福臨門酒家、中環中菜館紫玉蘭、又一城望月樓等，以及連鎖店如牛角、溫野菜、牛涮鍋、元氣壽司、亞參雞飯、Delifrance和Outback Steakhouse等，選擇豐富。

旅發局總幹事程鼎一表示，自上月起派發100萬份「香港夜饗樂」旅客版餐飲消費券後深受歡迎，因此決定趁聖誕及新年期間將這份心意擴大至香港市民，與業界攜手為本地市民送上佳節禮物，藉此鼓勵出外消費歡度節日。

程鼎一續指，與此同時旅發局的一站式平台會繼續推介最新、最潮的本地食、買、玩好去處，並羅列城中不同消費獎賞、着數和優惠，方便市民及旅客一覽無遺，包括全港逾百間商場的節日推廣活動及消費禮遇，例如剛開幕的大型商場提供消費滿指定金額可換領超市、商場電子消費券，亦有商場提供美食現金券消費獎賞，另有不少商場推出冬日消費抽獎活動等。

香港 港府

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