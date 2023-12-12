香港便衣警大執法 亂過馬路罰256美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年香港 致命交通意外有上升趨勢，為提高行人道路安全意識，警方11日起展開全港性大型執法行動，以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告。若市民亂過馬路，一經定罪可被罰款2000元（港幣，下同，約256.2美元）。警方11日午3時起在青衣湧美村對開湧美路與上高灘街交界埋伏及監視，50分鐘已票控6名涉嫌違例過馬路市民。

香港01報導，根據警方數字，今年首10個月共有85宗致命交通意外，當中56名行人死亡，其中35人為65歲或以上長者，占整體行人死亡人數的63%。警方早在12月1日至8日期間，進行首階段有關行人安全專題的教育及宣傳行動。交通總部人員、總區道路安全組人員聯同少年警訊、耆樂警訊及交通安全隊成員，在全港多區約100個行人流量較多的地點，向行人加強教育宣傳安全過馬路行為。人員亦與在場巿民進行互動及派發紀念品。

交通總部亦會為交通燈控制器進行美化工程，貼上帶有吉祥物「熊Sir」的宣傳畫貼，提醒駕駛者及行人注意道路安全，以減低交通意外發生。

為提高行人道路安全意識，警方11日起，進行全港性大型行動，將以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告。針對行人的違例事項包括「不遵守交通燈號過馬路」、「攀越或穿過任何路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路」、「過馬路時疏忽地危害自身或他人安全」等。希望市民大眾能夠養成守法過馬路，以保障珍貴的生命的良好習慣。

警方呼籲行人遵守交通規則，善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道或天橋；切勿在車與車之間橫過馬路及接近大型車輛的盲點，希望時刻「專注、忍讓、守法」；切勿因一時之便胡亂橫過馬路，如有人亂過馬路，一經定罪，可被罰款2000元。