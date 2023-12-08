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港吸血高利貸集團 年息超法定60倍 遲1分鐘罰128美元

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港高利貸集團利用「Cold Call」推銷電話，以無需審批、快速批核招徠借貸人，但利率高昂且附帶遲還利息一分鐘罰款1000元（港幣，下同，約128美元）的苛刻條款，實際年利率竟超過2950厘，較法定貸款利率上限48厘超逾60倍。

大公、文匯報報導，一名27歲失業父親為應付兒子開學開支先後借貸8萬元，最終償還逾16萬元仍未還清，如跌入無底深潭。警方新界北總區5至6日展開代號「鎮惡」行動，搗破一個大耳窿電話營運中心，以涉嫌「無牌放債」、「洗黑錢」等罪拘捕22人，並檢獲85萬現金，以及金器、名表及跑車等犯罪得益，總值超過370萬元。

被捕的19男3女（22至48歲），其中4男1女（22至47歲）為集團主腦及骨幹成員，餘下被捕者則為負責追數的行動組成員及傀儡戶口持有人，涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪。

警員又檢獲49部電話、銀行卡、大批借貸紀錄、約85萬元現金，以及總值約370萬元的疑似犯罪得益財物，包括價值80萬元的保時捷跑車、大批手袋和珠寶首飾。調查顯示，犯罪集團涉嫌與2022年10月至2023年12月全港多區的多宗非法收債案件有關。

警方新界北總區刑事部總督察戴玉麟表示，今年首三季總區與收數有關的刑事案錄得上升趨勢，較去年同期的571宗，上升146宗至717宗，約增25.6%，主要涉及刑事毀壞及刑事恐嚇等罪行，大部分涉及俗稱「電話數」的非法放債活動。受害人通常會收到「Cold Call」電話，只需以WhatsApp提供身份證、住址證明就能借錢，非法放債集團收取高昂手續費，利息以每星期計算，大約為借貸額的20%，例如借貸5000元，每周就要還1000元利息，年利率超過2950厘。

其中一名受害人為27歲父親，曾任職餐廳職員，但遇上疫情失業導致財困，無奈下向非法放債集團借貸5000元，為就讀小學的兒子開學作準備。惟受害人實際只有3700元到手，餘下的1300元當手續費遭剋扣，且每周需償還800元利息，若遲交利息一分鐘更需另加罰款1000元，迫使受害人愈借愈多，先後共借貸8萬元，但最後償還超過16萬元仍未還清債務，甚至不知具體欠債數目。最終他因為無力償還，遭人上門追債及淋紅油。

利率 貸款 疫情

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