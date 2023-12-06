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國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力

香港新聞組／香港6日電
中國自主研製的C919飛機、ARJ21飛機12日至17日將到香港展出。（新華社資料照片）
中國自主研製的C919飛機、ARJ21飛機12日至17日將到香港展出。（新華社資料照片）

香港特首李家超宣布，由國家自主研製的C919飛機和ARJ21飛機將於12日至17日到訪香港展出，其中C919飛機更是首次造訪內地以外的城市。不少飛機迷聽聞消息十分興奮，已經開始著手搜集大飛機訪港行程資料，結合飛行軟件推算最佳攝影機位。有餐廳有意推出「地面飛機餐」，讓顧客邊用膳邊欣賞第一架國產大型客機翱翔的英姿。

文匯報報導，C919大型客機與ARJ21支線客機是中國商用飛機有限公司（中國商飛）研發的首兩款噴氣式飛機。中國商飛相關人士10月曾表示，商飛未來可能施行與香港的合作計畫，包括C919大飛機前往香港進行展示和演示飛行，以滿足香港市民近距離了解和體驗國產大飛機的願望。時隔一個月，好消息便傳來。

根據民航處昨日公布國家自主研製的C919和ARJ21飛機首次訪港行程安排，該兩架飛機12日下午抵達香港，機場會舉行水門禮迎接儀式，翌日上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。兩架飛機之後會停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。

C919及ARJ21飛機訪港活動的另一個亮點是16日，上午約10時30分至11時進行的飛行演示活動。若天氣情況許可，C919飛機將於上午約10時30分由香港機場起飛，然後由西至東進入並飛越維港上空，環繞香港島翱翔兩圈，全程約半小時。屆時市民可近距離一睹這架國產大飛機風采。

註冊中醫師黃文偉，工作之餘的大部分時間都投入在拍攝飛機、高鐵、巴士上，是不折不扣的「交通工具攝影迷」，他表示，16日的維港翱翔一定不能錯過，「希望是個好天氣！」

C919於維多利亞港上空進行飛行演示，也造就商機，飲食業界相信活動有助帶旺維港兩岸的食肆生意。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯透露，已有餐廳有意配合飛行演示而推出「地面飛機餐」，讓顧客邊用膳邊欣賞C919翱翔的英姿。

另據明報報導，目前多間內地航空公司均有使用C919及ARJ21飛機載客，但主要飛行內地航線。內地民航專家李瀚明昨分析，中國商飛選擇下周訪港展示兩款飛機，主要考慮到其海外市場是東南亞，而香港是內地與東南亞的交點，下周香港將有多場航空相關會議，屆時亞太區內各國政府、航空公司和機場代表均齊聚香港，相信對中國商飛而言是向世界展示國產機的最好機會。

香港 東南亞

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