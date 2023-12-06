直播發文杯葛區選 香港前電台主持遭通緝

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2017年12月離港的45歲前網台節目主持人黃世澤，早前在社交平台發布直播影片和帖文，內容涉煽惑他人杯葛區議會選舉，被廉政公署通緝。此外，38歲男子文榮鋒涉在臉書 轉載黃的帖文，昨被法院提堂，控以違反選舉條例，獲准保釋至明年1月15日再訊，以待辯方索取文件。

香港 01報導，黃世澤下午在其YouTube頻道回應稱，早有心理準備會有此一日，形容「無也點傷到我」，他稱一來不會再返香港，二來已入英籍，「在香港沒有親戚朋友了」。

明報報導，文榮鋒報稱電腦程式員，被控一項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票 的非法行為」罪。控罪指出，被告今年10月31日至12月4日期間，於「Sam Man」名下臉書帳戶展示一篇日期為今年10月31日的帖文，煽惑另一人在今年區議會一般選舉不投票。

據報導，控方稱已準備好答辯；辯方大律師邱治瑋申請將案押後6周，以待被告索取文件和法律意見。署理主任裁判官鄭念慈將案押後至明年1月15日，並批准被告以5000元（約639.5美元）現金保釋，其間不准離港、須居於報稱地址，另若更改住址，須於24小時內通知廉署。

報導稱，廉署表示，被告轉載的文章，原由黃世澤（45歲）在兩個社交媒體平台發布，帖文附有一條連結，內容為黃世澤煽惑他人在區議會選舉不投票的直播影片。廉署表示，黃世澤面對3項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，他涉分別在3個社交媒體平台展示相關的一段影片及兩則帖文。黃世澤已於2017年12月離開香港，裁判法院已簽發手令通緝他歸案。