我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

應對大流行病 港偕內地、美、星、澳洲專家加強控疫

香港新聞組／香港5日電
來自6所頂尖研究機構的資深教授4日共同成立「大流行病研究聯盟」，並在香港大學參與合作備忘錄簽署儀式。（中新社）
來自6所頂尖研究機構的資深教授4日共同成立「大流行病研究聯盟」，並在香港大學參與合作備忘錄簽署儀式。（中新社）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇，與著名華裔病毒學者、美國哥倫比亞大學病毒學家何大一發起，昨日成立首個匯聚5個地區專家的「大流行病研究聯盟」（PRA），推動呼吸道病毒人畜傳播研究，提升新發傳染病監測能力。

綜合文匯報、香港01等港媒報導，專家預計10年內至25年內可能爆發另一場規模與新冠肺炎相若的大流行疾病，奪走700萬人命，及造成16兆美元的經濟損失，故聯盟將共同探討疫情與病毒研究，提升世界各地防疫能力，希望下一次疫情發生時可以盡量維持正常生活，將封控、停課等機會減到最低。

昨日，PRA聯盟在香港大學舉行合作備忘錄簽署儀式。這是首個匯聚中國內地、香港、新加坡、澳洲及美國頂尖科學家抗擊疫情的聯盟，創會成員包括廣州國家實驗室教授鍾南山、北京清華大學醫學院教授張林琦、港大醫學院微生物學系教授陳志偉，以及來自澳洲及新加坡等教授。

何大一表示，根據病毒進化及演變史，預計有更多新發傳染病已悄悄孳生，其中一種可能是最快10年內導致下一場疫情。

發起人袁國勇亦指，由於人口增長，不少人居住在擠迫的城市裡，同時極端天氣帶來水浸和沙漠化等問題，人類需要作出遷移和入侵野生動物棲息地，增加與野生動物的接觸，加上氣溫上升亦會令蚊子變得活躍，相信不遲於25年內，有約五成機會再次發生與新冠疫情相同規模的大流行病。

袁國勇表示，成立該聯盟旨在為下一場疫情作準備，聯盟將專注研究新發傳染病病毒如何由動物傳播予人類，加快檢測具大流行潛力的新型病毒首宗人類感染病。目標是為可能到來的疫情作研究防範，希望屆時可將封控機會及範圍減至最低。

此外，據報導，醫院管理局數字顯示，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字，徘徊於每月110至170宗，較今年8月的50多宗高出一至兩倍。兒科專家指，兒科病房內八成患者屬黴漿菌感染，不少人出現「白肺」。醫管局透露，急症醫院的內科及兒科病床住用率已破100%。有家長群組十分擔心，有家長要求子女戴口罩外出或上學。

疫情 香港 新加坡

上一則

遼寧開線上課堂 晨午檢避免傳染

下一則

戴口罩增 中國衛健委要求基層醫衛不得拒診

延伸閱讀

黴漿菌疫情延燒 港急症醫院內科、兒科病床住用率已逾100%

黴漿菌疫情延燒 港急症醫院內科、兒科病床住用率已逾100%
COP28直擊／專家：若有甲烷協議 恐衝擊台灣淨零

COP28直擊／專家：若有甲烷協議 恐衝擊台灣淨零
美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台
美日「山櫻」聯合軍演 澳洲首度正式參加

美日「山櫻」聯合軍演 澳洲首度正式參加

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

2023-11-27 01:27
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議