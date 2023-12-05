應對大流行病 港偕內地、美、星、澳洲專家加強控疫

來自6所頂尖研究機構的資深教授4日共同成立「大流行病研究聯盟」，並在香港大學參與合作備忘錄簽署儀式。（中新社）

香港 大學微生物學系講座教授袁國勇，與著名華裔病毒學者、美國哥倫比亞大學病毒學家何大一發起，昨日成立首個匯聚5個地區專家的「大流行病研究聯盟」（PRA），推動呼吸道病毒人畜傳播研究，提升新發傳染病監測能力。

綜合文匯報、香港01等港媒報導，專家預計10年內至25年內可能爆發另一場規模與新冠肺炎相若的大流行疾病，奪走700萬人命，及造成16兆美元的經濟損失，故聯盟將共同探討疫情 與病毒研究，提升世界各地防疫能力，希望下一次疫情發生時可以盡量維持正常生活，將封控、停課等機會減到最低。

昨日，PRA聯盟在香港大學舉行合作備忘錄簽署儀式。這是首個匯聚中國內地、香港、新加坡 、澳洲及美國頂尖科學家抗擊疫情的聯盟，創會成員包括廣州國家實驗室教授鍾南山、北京清華大學醫學院教授張林琦、港大醫學院微生物學系教授陳志偉，以及來自澳洲及新加坡等教授。

何大一表示，根據病毒進化及演變史，預計有更多新發傳染病已悄悄孳生，其中一種可能是最快10年內導致下一場疫情。

發起人袁國勇亦指，由於人口增長，不少人居住在擠迫的城市裡，同時極端天氣帶來水浸和沙漠化等問題，人類需要作出遷移和入侵野生動物棲息地，增加與野生動物的接觸，加上氣溫上升亦會令蚊子變得活躍，相信不遲於25年內，有約五成機會再次發生與新冠疫情相同規模的大流行病。

袁國勇表示，成立該聯盟旨在為下一場疫情作準備，聯盟將專注研究新發傳染病病毒如何由動物傳播予人類，加快檢測具大流行潛力的新型病毒首宗人類感染病。目標是為可能到來的疫情作研究防範，希望屆時可將封控機會及範圍減至最低。

此外，據報導，醫院管理局數字顯示，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字，徘徊於每月110至170宗，較今年8月的50多宗高出一至兩倍。兒科專家指，兒科病房內八成患者屬黴漿菌感染，不少人出現「白肺」。醫管局透露，急症醫院的內科及兒科病床住用率已破100%。有家長群組十分擔心，有家長要求子女戴口罩外出或上學。