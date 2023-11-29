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香港電費7年首次調降 港燈減16%、中電減7.4%

香港新聞組／香港29日電
香港兩大電力公司中電及港燈，明年1月1日起淨電費將分別下調7.4%、16%。(中新社資料照片) 。
香港兩大電力公司中電及港燈，明年1月1日起淨電費將分別下調7.4%、16%。(中新社資料照片) 。

港府行政會議昨日批准香港電燈、中華電力兩間電力公司明年調整電費，由明年1月起，港燈的基本電費上調4.4%，中電的上調3.1%，但隨著能源價格近期回軟，兩電在明年的實際淨電費將會下調，港燈淨電費按年下調16%，中電則按年減7.4%，是七年以來首次減價。

大公報報導，兩電預測在2025至2028年，基本電費年均增長大約2%至3%，與預計的通脹率相若。

環境及生態局局長謝展寰表示，將會與內地合作輸入更多清潔能源。另外，兩電同意設立能源危機期間的特別電費紓緩措施，同時為停電事故引入新罰款機制。

特首李家超表示，港府的立場清晰，就是確保香港有可靠、價格合理的供電服務。

兩電昨日下午在立法會環境事務委員會交代明年電費調整，中電表示，基本電價每度電加至96.6仙（分），加幅3.1%，但由於國際燃料價格由高位回落，燃料調整費下調至每度電46.3仙，明年1月起淨電費為每度電142.9仙，按年回落7.4%。

香港兩大電力公司中電及港燈，明年1月1日起淨電費將分別下調7.4%、16%。(中...
香港兩大電力公司中電及港燈，明年1月1日起淨電費將分別下調7.4%、16%。(中通社)

港燈基本電價每度電119.5仙，加幅4.4%，但明年1月的燃料費按年跌逾四成，抵銷升幅後，淨電費每度電為165.5仙，按年回落16%。

中電表示，未來5年即2024年至28年的發展計劃，涉及總資本開支為529億元。中電預計，未來5年基本電價每年平均上升約2.2%，但認為低於同期通脹預測。中電預測，2025年至2028年平均淨電價分別為144仙、147.7仙、150.1仙及152.1仙。

立法會議員陳沛良關注，雖然明年淨電價有減幅，但基本電費都在上漲，他質疑長遠而言，基本電費是否沒有減價空間。

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