虛幣詐騙案涉款1.48億 港證監會竟無權叫停非持牌平台運作

香港示意圖。(圖：shutterstock)

虛擬貨幣 交易平台HOUNAX涉嫌詐騙 案，截至昨日下午4時，香港 警方接獲的受害人數增至145人，涉及金額約1.48億元（港幣，下同，約1900萬美元），損失金額最高的一名69歲女子被騙1200萬港元，案件暫未有人被捕。

文匯報報導，由於警方對早前JPEX案的調查和拘捕行動仍在持續，加上涉及受害人和疑犯人數眾多，警方需重新評估和調配資源調查HOUNAX案，市民可用手機應用程式「防騙視伏App」或網頁版「防騙視伏器」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款帳號、電話、網址等即時評估風險。

據了解，早前揭發的虛擬資產交易平台JPEX案，警方動用了刑事總部六大刑偵部門參與調查及拘捕，截至11月26日下午5時，警方共接獲2623名受害人報案，當中涉及金額約16億元，案件至今有66人被捕，已獲准保釋候查。因JPEX案的調查仍在進行及持續聯絡苦主，警方需動用大量資源跟進，其間又爆出HOUNAX案，同樣涉及苦主眾多，警方正合理調配人手追查線索。

證監會行政總裁梁鳳儀昨日會見傳媒指出，證監會9月底收到首宗HOUNAX相關投訴，10月陸續收到無法取回資金投訴，由於調查需時，至本月1日將HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單，並透過專責機制與警方分享情報。因HOUNAX並非持牌及無向證監會申請牌照，按照現行條例，證監會無權停止非持牌平台運作。

梁鳳儀表示，證監會至今共接獲18宗涉及HOUNAX的投訴，涉款由1.2萬元至最多1000萬元。

證監會6月推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，但給予平台營運商一年時間的申請牌照過渡期，對於有意見認為，監管當局應該縮短平台營運商的申請牌照過渡期，但梁鳳儀強調，不論有否過渡期，騙案都一直存在，這並不代表本身的監管有很大的缺陷需要彌補，該會已向市民加強有關的防騙宣傳。